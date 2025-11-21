Kiedy DevelopRes Rzeszów gra w Lidze Mistrzyń siatkarek? Terminarz, daty i godziny meczów

DevelopRes Rzeszów w nowym sezonie Ligi Mistrzyń zagra w grupie E. Mistrzynie Polski w tej fazie rozgrywek zmierzą się z drużynami Marica Płowdiw (Bułgaria), Levallois Paris Saint-Cloud (Francja) oraz SSC Palmberg Schwerin (Niemcy).





Pierwszy mecz rzeszowskich siatkarek zostanie rozegrany w środę 25 listopada na Podpromiu. Mistrzynie Polski podejmą bułgarską Maricę Płowdiw. Później rozegrają dwa wyjazdowe starcia - we Francji i w Niemczech.

Na inaugurację rundy rewanżowej podejmą ekipę Levallois Paris Saint-Cloud, a w piątej kolejce zagrają w Bułgarii. Na zakończenie fazy grupowej zmierzą się w Rzeszowie z SSC Palmberg Schwerin. To spotkanie zaplanowano na 4 lutego.

Siatkarki z Rzeszowa po raz pierwszy zagrały w Lidze Mistrzyń w sezonie 2017/2018. Zakończyły wówczas zmagania na fazie grupowej. Później uczestniczyły w kolejnych edycjach tych rozgrywek – 2020/21 (faza grupowa), 2021/22 (ćwierćfinał), 2022/23 (ćwierćfinał), 2023/24 (baraż o ćwierćfinał). W minionym sezonie rzeszowskie Rysice dotarły do ćwierćfinału, w którym zostały wyeliminowane przez późniejszego triumfatora - A. Carraro Imoco Conegliano. Jak siatkarki DevelopResu zaprezentują się w tej edycji rozgrywek?

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzyń wystartuje dwadzieścia zespołów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty. Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Mecze siatkarek Developresu Rzeszów w Lidze Mistrzyń 2025/2026:

2025-11-26: DevelopRes Rzeszów – Marica Płowdiw (środa, godzina 18.00)

2025-12-04: Levallois Paris Saint-Cloud – DevelopRes Rzeszów (czwartek, godzina 20.00)

2025-01-08: SSC Palmberg Schwerin – DevelopRes Rzeszów (czwartek, godzina 18.00)

2025-01-14: DevelopRes Rzeszów – Levallois Paris Saint-Cloud (środa, godzina 18.00)

2025-01-27: Marica Płowdiw – DevelopRes Rzeszów (wtorek, godzina 17.30)

2025-02-04: DevelopRes Rzeszów – SSC Palmberg Schwerin (środa, godzina 18.00)

Developres Rzeszów – skład na sezon 2025/2026:

rozgrywające: Karina Chmielewska, Katarzyna Wenerska

przyjmujące: Aleksandra Dudek, Laura Jansen, Marrit Jasper, Julita Piasecka

atakujące: Taylor Bannister, Oliwia Sieradzka

środkowe: Svitlana Dorsman, Laura Heyrman, Justyna Jankowska, Dominika Pierzchała

libero: Magda Kubas, Aleksandra Szczygłowska.

Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.