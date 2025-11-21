Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Wynik walki. Kto wygrał na Babilon MMA 55?

Głowacki - Nandor to co-main event gali Babilon MMA 55. W walce wieczoru dojdzie do innego rewanżu - Szymon Kołecki zmierzy się z Marcinem Łazarzem.

Głowacki i Nandor walczyli na gali KSW 104. Wówczas ze względu na nieintencjonalny faul Francuza walka została uznana za nieodbytą.

Głowacki, były świetny pięściarz, od 2023 roku startuje w MMA. W debiucie w efektownym stylu znokautował Patryka Tołkaczewskiego, nokautując "Glebę" leżąc na plecach w parterze. Od tamtej pory nie wygrał ani jednej walki w nowej formule - przegrał z Dawidem Kasperskim, a wspominany wcześniej pojedynek z Nandorem został uznany za nieodbyty.

