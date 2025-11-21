Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Wynik walki. Kto wygrał na Babilon MMA 55?

Sporty walki

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor, czyli czas na wielki rewanż podczas gali Babilon MMA 55. Kto wygrał walkę Głowacki - Nandor? Jaki był wynik walki Głowacki - Nandor na Babilonie?

Mężczyzna w jasnoszarym swetrze siedzi i patrzy w bok.
fot. Polsat Sport
Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Wynik walki. Kto wygrał na Babilon MMA 55?

Głowacki - Nandor to co-main event gali Babilon MMA 55. W walce wieczoru dojdzie do innego rewanżu - Szymon Kołecki zmierzy się z Marcinem Łazarzem.

 

Gdzie obejrzeć galę Babilon MMA 55?

 

Głowacki i Nandor walczyli na gali KSW 104. Wówczas ze względu na nieintencjonalny faul Francuza walka została uznana za nieodbytą.

 

Głowacki, były świetny pięściarz, od 2023 roku startuje w MMA. W debiucie w efektownym stylu znokautował Patryka Tołkaczewskiego, nokautując "Glebę" leżąc na plecach w parterze. Od tamtej pory nie wygrał ani jednej walki w nowej formule - przegrał z Dawidem Kasperskim, a wspominany wcześniej pojedynek z Nandorem został uznany za nieodbyty.

Głowacki - Nandor. Wynik walki. Kto wygrał na Babilon MMA 55?

Wynik walki Głowacki - Nandor poznamy w piątek 21 listopada. O tym, kto wygrał na Babilon MMA 55, poinformujemy tuż po zakończeniu pojedynku.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KRZYSZTOF GŁOWACKIMMASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maciej Smokowski - Marcel Bode. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 