Odwróciły losy meczu! Tie-break rozstrzygnął starcie ŁKS - BKS

Siatkarki ŁKS błyskawicznie uzyskały wyraźną przewagę (10:4) i nie oddały jej do końca seta. Drużyna z Bielska-Białej zbliżała się do rywalek na trzy oczka (16:13, 19:16), ale popełniły w tej partii zdecydowanie więcej błędów własnych od rywalek i nie były w stanie odrobić strat. Gospodynie wygrały bardzo pewnie, a w ostatniej akcji mocnym atakiem popisała się Daria Szczyrba (25:18).

Zobacz także: Szybkie zwycięstwo Sokoła! Beniaminek nie zdobył nawet seta

W drugim secie siatkarki BKS miały przewagę jedynie po pierwszych akcjach. Gospodynie wygrały pięć punktów z rzędu (8:4) i znów przejęły inicjatywę. Grały skutecznej od rywalek w ataku i utrzymywały punktowy dystans (12:7, 17:10). Znów wygrały bardzo pewnie, a wynik na 25:19 ustaliła atakiem blok-aut Thana Fayad.

Przyjezdne udanie otworzyły trzecią partię (0:3). Łodzianki znów odpowiedziały serią wygranych akcji (7:5). W środkowej części seta wyraźnie rozkręciły się siatkarki BKS, które znów odskoczyły na kilka oczek (12:16); dobrą zmianę dała Ljubica Kecman. Drużyna z Bielska-Białej do końca grała pewnie, skutecznie i nie pozwoliła rywalkom na odrobienie strat. Seta zamknęła atakiem po bloku rywalek Kertu Laak (21:25).

Początek czwartej odsłony dla ŁKS (8:4), ale bielszczanki odpowiedziały punktową serią siedmiu wygranych akcji, gdy zagrywała Aleksandra Gryka (8:11). Po kolejnej serii przyjezdne jeszcze powiększyły przewagę (11:17), ale łodzianki nie rezygnowały i walczyły o odrobienie strat. Końcówka przyniosła sporo emocji. Po ataku Kertu Laak ekipa BKS miała piłkę setową przy stanie 21:24, ale trzy kolejne akcje skończyła Daria Szczyrba, doprowadzając do gry na przewagi. W niej górą były przyjezdne, które w ostatniej akcji zablokowały rywalki (24:26).

Siatkarki BKS wyrównały stan meczu, jego zwycięzcę poznaliśmy więc po tie-breaku. Dobre otwarcie zanotowały łodzianki (4:1), ale przy zmianie stron, po asie Wiktorii Szewczyk, minimalną zaliczkę miały przyjezdne (7:8). Kolejne asy dołożyły Martyna Borowczak (8:12) oraz Marta Orzyłowska (9:14). Siatkarki ŁKS obroniły dwie piłki meczowe, ale Aleksandra Gryka przypieczętowała zwycięstwo zespołu z Bielska-Białej atakiem ze środka (11:15).

Najwięcej punktów: Daria Szczyrba (22), Mariana Brambilla (16), Anna Obiała (13), Thana Fayad (12) – ŁKS; Kertu Laak (24), Martyna Borowczak (15), Aleksandra Gryka (11), Marta Orzyłowska (12), Ljubica Kecman (10) – BKS. MVP: Kertu Laak (19/48 = 40% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki).

ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 2:3 (25:18, 25:19, 21:25, 24:26, 11:15)

ŁKS: Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Daria Szczyrba, Thana Fayad, Anna Obiała, Angelika Gajer – Anna Pawłowska (libero) oraz Daniela Cechetto, Anastazja Hryszczuk, Wiktoria Kowalczyk. Trener: Adrian Chyliński.

BKS: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk – Adriana Adamek (libero) oraz Zuzanna Suska (libero), Reka Bozoki-Szedmak, Ljubica Kecman. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI