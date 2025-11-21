Marek Papszun w Legii Warszawa! Trener zabrał głos. "Z tego, co widzę..."

Papszun wziął udział w konferencji przed sobotnim meczem ekstraklasy z Piastem Gliwice, ale spotkanie z dziennikarzami zdominował temat jego ewentualnych przenosin do stolicy.

- Z tego, co widzę tutaj (wskazał na tabliczkę ze swoim nazwiskiem i herbem Rakowa - PAP), to jasne, gdzie jestem trenerem w tym momencie. I tak to wygląda na dzisiaj. Co będzie w przyszłości, tego nie wiem - zaznaczył w piątek Papszun.

- Wokół mojego nazwiska często krążą różne dywagacje. To jest naturalne, rozumiem to, ale jeśli będą jakieś konkretne informacje, w przypadku, gdybym miał kiedykolwiek odejść z Rakowa, to pewnie dowiecie się o tym w innych okolicznościach. Czy przy mnie, czy beze mnie... Bo to może być w dwie strony. Jeszcze miesiąc czy półtora temu szło to innym kierunku. Okoliczności mogą być różne. Ale dzisiaj jest konferencja dotycząca meczu z Piastem, jestem trenerem Rakowa i właśnie o tym powinniśmy rozmawiać - powiedział do dziennikarzy.

Na konkretne pytanie, czy to prawda, że może poprowadzić Legię już w czwartek przeciwko Sparcie Praga w Lidze Konferencji, odparł: - Tak jak powiedziałem i zawsze to mówię w takich przypadkach, bo już wielokrotnie te tematy były gdzieś podejmowane, na dzisiaj sytuacja wygląda tak jak wygląda - jestem trenerem Rakowa i przygotowuję zespół do sobotniego meczu.

Legia, którą po rozstaniu z trenerem Edwardem Iordanescu prowadzi - prawdopodobnie tymczasowo - jego asystent i były zawodnik zespołu Inaki Astiz, zajmuje w tabeli ekstraklasy dopiero 11. miejsce. Zdobyła 17 punktów w 14 meczach (jeden ma zaległy). Traci 12 punktów do prowadzącego Górnika Zabrze.

Na dodatek Legia nie obroni Pucharu Polski - odpadła już 1/16 finału.

BS, PAP