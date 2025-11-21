Nie żyje piłkarski mistrz świata
Mistrz świata z 1974 roku, były skrzydłowy Bayeru Leverkusen i Fortuny Duesseldorf Dieter Herzog zmarł w wieku 79 lat. Wiadomość o śmierci byłego piłkarza ogłosiła jego rodzina.
Herzog rozegrał pięć meczów w reprezentacji Niemiec, z tego dwa podczas mundialu w 1974 roku. Urodzony w Oberhausen lewoskrzydłowy zagrał w zwycięskich spotkaniach - 2:0 z Jugosławią i 4:2 ze Szwecją.
W latach 1970-1983 rozegrał ponad 250 meczów w Bundeslidze (46 goli) w barwach Fortuny Duesseldorf i Bayeru 04 Leverkusen. W tym drugim klubie po zakończeniu kariery pracował jako skaut.Przejdź na Polsatsport.pl
