Niespodziewana śmierć legendy Śląska Świętochłowice. Kibice są w szoku

Przez 14 lat reprezentował Śląsk Świętochłowice. Wicemistrz Polski z 1983 roku

Jerzy Kochman niemal przez całą profesjonalną karierę związany był z klubem Śląsk Świętochłowice, gdzie sumiennie zapracował na miano jednej z legend. Jeździł tam w latach 1973-1986. Jako wychowanek wspominany jest do dziś. Niestety 17 listopada kibicami żużla wstrząsnęła informacja o jego śmierci, która była niespodziewana. Na ten moment nie znamy więcej szczegółów, do publicznej wiadomości nie podano przyczyn śmierci Jerzego Kochmana.

Największy sukces zawodnik odniósł w 1983 roku, gdy wywalczył srebrny medal Mistrzostw Polski Par Klubowych. W barwach Śląska Świętochłowice pojechał wspólnie z Krzysztofem Zarzeckim i był liderem zespołu. W trakcie finałów w Zielonej Górze zdobył 11 punktów. Oczko mniej dołożył jego kolega.



Dorobek 21 punktów wystarczył do tytułu wicemistrzów Polski. Ekipa ze Świętochłowic przegrała tylko z ZKŻ Zielona Góra. Do tego Jerzy Kochman cztery razy jeździł w finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski. Najlepiej poszło mu w 1979 roku, gdy zajął siódme miejsce. Na koncie ma też triumf w Memoriale Eugeniusza Nazimka w 1984 roku.

Po zakończeniu kariery sportowej przeniósł się do Niemiec

Jerzy Kochman profesjonalną karierę zakończył pod koniec lat 80. XX wieku. Następnie na stałe wyemigrował do Niemiec, gdzie mieszkał do końca swojego życia. Z pewnością jednak śledził losy swojego ukochanego klubu, który z czasem zaczął tracić znaczenie na polskiej scenie żużla i zniknął ze szczebla centralnego.



Klub Śląsk Świętochłowice pożegnał już swojego zawodnika za pośrednictwem mediów społecznościowych, łącząc się w bólu z najbliższą rodziną i składając szczere wyrazy współczucia.

Jego ukochany klub wraca na poziom centralny

Niestety Jerzy Kochman nie doczekał momentu powrotu Ruchu Świętochłowice na poziom centralny. Klub ten pożegnał się z nim na początku XXI wieku. Po ponad dwóch dekadach wraca i w 2026 roku będzie rywalizował w Krajowej Lidze Żużlowej, czyli na trzecim i najniższym poziomie rozgrywek żużlowych w Polsce.



Zawodnicy ze Śląska mają dodatkową motywację. To nie tylko chęć pokazania się szerszej publiczności, ale także okazja do honorowego pożegnania jednej z największych gwiazd w historii klubu. Dla zawodników i kibiców ze Świętochłowic sezon 2026 będzie wyjątkowy.

