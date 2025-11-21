Pamiętacie Urszulę Radwańską? Tak dziś wygląda młodsza siostra Agnieszki Radwańskiej (ZDJĘCIA)

Młodsza z sióstr Radwańskich rywalizację w gronie seniorek rozpoczęła w 2005 roku. Najwyżej klasyfikowana w rankingu WTA była siedem lat później - na 29. miejscu.

Tak dziś wygląda Agnieszka Radwańska. Słynna tenisistka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

Jeśli chodzi o występy w turniejach wielkoszlemowych w singlu, najdalej doszła do drugiej rundy Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu i US Open.

Od wielu lat Urszula Radwańska ma spore problemy z kontuzjami. Aktualnie nadal rywalizuje w zawodowych turniejach i plasuje się na 472. miejscu w rankingu WTA.

Jak dziś wygląda niespełna 35-letnia Urszula Radwańska?

Tak dziś wygląda Urszula Radwańska:

Pamiętacie Urszulę Radwańską? Tak dziś wygląda siostra Agnieszki Radwańskiej (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport