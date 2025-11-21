PKO BP Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo

Beniaminek z Niecieczy w ostatniej kolejce sprawił niemałą niespodziankę, wygrywając na wyjeździe z warszawską Legią 2:1. Niespodziewany triumf jednak tylko nieznacznie poprawił sytuację w ligowej tabeli podopiecznych Marcina Brosza. Termalica nie opuściła strefy spadkowej, a do "bezpiecznego" miejsca przed tą serią gier traci trzy "oczka". Fakt, że piątkowe spotkanie popularne "Słoniki” rozgrywają przed własną publicznością, wcale nie musi być ich atutem. Nie wygrały bowiem one, jako jedyne w lidze, ani jednego meczu na własnym terenie.





Arka również niespodziewanie w ostatniej serii gier odniosła cenny triumf. Zawodnicy Dawida Szwargi pokonali w Gdyni 3:1 mistrza Polski - Lecha Poznań. Hat-trickiem w tym starciu popisał się napastnik gdynian - Edu Espiau. Arka dzięki tej wygranej oddaliła się od strefy spadkowej na pięć punktów. Piątkowe starcie może być momentem przełomowym dla beniaminka, który w meczach wyjazdowych w tej kampanii zdobył zaledwie punkt, tracąc przy tym aż dwadzieścia jeden bramek i strzelając tylko dwa gole.





Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

ST, Polsat Sport