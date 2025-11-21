PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Górnik Zabrze - Wisła Płock to spotkanie w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

Lider PKO BP Ekstraklasy niespodziewanie przegrał w ostatniej kolejce 0:2 na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Z uwagi na rezultat z minionej serii gier Górnik ma  jednak już tylko dwa punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok. Wcześniej jednak ekipa z Zabrza prezentowała się świetnie i nie poniosła porażki w siedmiu ligowych potyczkach z rzędu. Dobra dyspozycja drużyny ze Śląska w tym sezonie nie umknęła uwadze selekcjonera reprezentacji Polski. Na ostatnie zgrupowanie powołany został defensor zabrzan - Kryspin Szcześniak.

Rewelacyjnie w tej kampanii ligowej prezentuje się również beniaminek z Płocka. Podopieczni Mariusza Misiury przed szesnastą serią gier zajmują sensacyjnie trzecie miejsce w stawce i do liderującego piątkowego przeciwnika tracą tylko "oczka". Wisła nie przegrała ostatnich pięciu ligowych konfrontacji, a w dotychczasowych wszystkich meczach ligowych jedynie dwukrotnie musiała uznać wyższość rywala. Sposób na płocczan znalazła tylko Jagiellonia i Arka, obie ekipy pokonały beniaminka wynikiem 1:0.

ST, Polsat Sport
EKSTRAKLASAGÓRNIK ZABRZEPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASATABELA LIGOWAWISŁA PŁOCK

