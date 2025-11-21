PlusLiga: PGE GiEK Skra Bełchatów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Relacja na żywo

Bełchatowianie po porażce na inaugurację z Indykpolem AZS Olsztyn 2:3 rozpoczęli świetną serię. Siatkarze Skry wygrali cztery ligowe starcia z rzędu, a w ostatniej kolejce pokonali na wyjeździe beniaminka z Chełma 3:0. W międzyczasie ekipa z Bełchatowa okazała się również lepsza od mistrza Polski - Bogdanki LUK Lublin, triumfując 3:1.





Częstochowianie to jedno z największych rozczarowań początku tego sezonu PlusLigi. Luciano De Cecco i spółka w sześciu dotychczasowych meczach wygrali tylko raz - pokonali przed własną publicznością 3:2 Ślepsk Malow Suwałki. Ostatnia kolejka to porażka 1:3 na wyjeździe z kandydatem do spadku - drużyną z Chełma.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ST, Polsat Sport