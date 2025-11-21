Rekord Polski! Co za występ w Calgary

Semirunnij uzyskał czas 6:09.18. Poprzedni rekord Polski wynosił 6:16.16 i należał do Szymona Palki.

Ten czas dał mu piąte miejsce w finale B. Najlepszy okazał się Holender Beau Snellink (6:06.99).

W finale B wzięli udział także inni reprezentanci Polski. Palka dojechał do mety z czasem 6:21.47 i zajął 24. miejsce a Wojciech Gutowski uzyskał 6:25.40, co zapewniło mu 32. pozycję.

Transmisje Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim na sportowych antenach Polsatu.