Rekord Polski! Co za występ w Calgary

Zimowe

Władimir Semirunnij pobił rekord Polski na dystansie 5000 metrów. Dokonał tego podczas finału B zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Calgary.

Łyżwiarz szybki w kombinezonie podczas biegu na lodowym torze.
fot. Rafał Oleksiewicz
Semirunnij ustanowił nowy rekord Polski na dystansie 5000 metrów

Semirunnij uzyskał czas 6:09.18. Poprzedni rekord Polski wynosił 6:16.16 i należał do Szymona Palki.

 

Ten czas dał mu piąte miejsce w finale B. Najlepszy okazał się Holender Beau Snellink (6:06.99).

 

W finale B wzięli udział także inni reprezentanci Polski. Palka dojechał do mety z czasem 6:21.47 i zajął 24. miejsce a Wojciech Gutowski uzyskał 6:25.40, co zapewniło mu 32. pozycję.

 

Transmisje Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim na sportowych antenach Polsatu.

Przejdź na Polsatsport.pl
NARCIARSTWO ALPEJSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Koszmarny wypadek podczas zawodów skeletonowych
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 