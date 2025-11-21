Rewanż Łazarz vs Kołecki wśród 12 walk Babilon MMA 55 w kanałach Telewizji Polsat

Transmisja w Polsacie Sport Fight, dostępnym w Naziemnej Telewizji Cyfrowej Super Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go.

Pojedynek o pas mistrza w wadze półciężkiej pomiędzy Szymonem Kołeckim i Marcinem Łazarzem to bezsprzecznie hit piątkowej gali Babilon MMA 55 w Radomiu. Po raz pierwszy panowie zmierzyli się w lipcu tego roku. Wówczas Łazarz przerwał trwającą od sześciu walk zwycięską passę mistrza olimpijskiego z 2008 roku, zadając mu drugą w karierze porażkę i zarazem pierwszą przez nokaut. Żądza rewanżu ze strony Kołeckiego jest więc niezwykle silna i fani MMA mogą być pewni emocji.

Tych nie zabraknie także w starciu Krzysztofa Głowackiego z Jordanem Nandorem. Konfrontacja Polaka z Francuzem to także rewanż za ich wcześniejsze starcie na początku bieżącego roku. Tamta walka została uznana za nieodbytą, w związku z nieumyślnym ciosem Nandora w oko, jaki uniemożliwił „Główce” kontynuowanie pojedynku. Dla Krzysztofa Głowackiego to powrót pod skrzydła promotorskie organizacji Babilon, w której jako pięściarz zaczynał swoją karierę w sportach walki. Dla dwukrotnego bokserskiego mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej potyczka z Jordanem Nandorem to kolejny etap rozwoju kariery w świecie mieszanych sztuk walki.

Na gali Babilon MMA 55 w Radomiu fani sportów walki zobaczą łącznie aż 12 pojedynków. Jeden z nich odbędzie się w formule K1, a pozostałe będą odbywały się na zasadach MMA. Oprócz wspomnianych Kołeckiego i Głowackiego, zaprezentują się także młodzi i obiecujący zawodnicy, a jedno ze starć ma status oficjalnego eliminatora do walki mistrzowskiej w kategorii piórkowej.

Pojedynki skomentują Andrzej Janisz i Łukasz „Juras” Jurkowski. Gospodarzem studia będzie Paweł Wyrobek, a ekspertem Tomasz „TJ” Marciniak. Wywiady przeprowadzi Igor Marczak. Transmisja gali Babilon MMA 55 rozpocznie się w piątek 21 listopada o godzinie 18:30 w Polsacie Sport Fight i streamingu Polsat Box Go. Od godziny 20:00 pojedynki oglądać można także w dostępnym w Naziemnej Telewizji Cyfrowej Super Polsacie.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

Informacja Prasowa