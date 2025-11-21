Ruszył Puchar Świata w skokach narciarskich! Biało-Czerwoni daleko od czołówki

Anna Twardosz, Kacper Tomasiak, Nicole Konderla-Juroszek i Kamil Stoch zajęli szóste miejsce w konkursie drużyn mieszanych w norweskim Lillehammer, który inauguruje sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wygrała ekipa Japonii przed Słowenią i Austrią.

Skoczek narciarski w zielonym kombinezonie wykonuje skok, w tle widoczne są ośnieżone góry.
fot: PAP
Kamil Stoch

Twardosz skoczyła 99,5 m i 107 m, Tomasiak - 129 m i 127,5 m, Konderla-Juroszek - 110,5 m i 111,0 m, a Stoch - 128,5 m i 130,5 m. Polacy uzyskali łączną notę 834,6 pkt.

 

Zespół Japonii, w składzie: Nozomi Maruyama, Ren Nikaido, Yuki Ito i Ryoyu Kobayashi, zgromadził 1034 pkt. Druga Słowenia straciła do zwycięzców 8,9 pkt, natomiast Austria - 10,1. Tuż za podium uplasowała się reprezentacja Niemiec. W konkursie uczestniczyło 15 zespołów. Do drugiej serii awansowało osiem.

 

W sobotę i w niedzielę w Lillehammer odbędą się konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn.

PAP
