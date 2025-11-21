FBI ściga olimpijczyka! Jest porównywany do Pablo Escobara

19 listopada FBI przekazało, że nagroda za informację o położeniu Ryana Weddinga wzrosła do piętnastu milionów dolarów. Kanadyjczyk oskarżony jest o zlecenie zabójstwa świadka federalnego, który miał zeznawać w jego sprawie. Były olimpijczyk to jeden z najgroźniejszych baronów narkotykowych, a wśród zarzutów co do jego osoby znajdziemy między innymi: handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy. Teraz do tej listy doszło wspomniane morderstwo.





Śledczy szacują, że grupa pod kierownictwem Weddinga przemyca rocznie nawet do 60 ton kokainy. Urzędnicy z Kanady i Stanów Zjednoczonych stawiają byłego snowboardzistę na równi z takimi postaciami świata kryminalnego jak Joaquin "El Chapo" Guzman i Pablo Escobar.

- Kontroluje jedną z najbardziej płodnych i brutalnych organizacji zajmujących się handlem narkotykami na świecie, jest największym dystrybutorem kokainy w Kanadzie - powiedziała na konferencji prasowej w Departamencie Sprawiedliwości prokurator generalna USA, Pam Bondi.





Urzędnicy są zwolennikami teorii, że poszukiwany były sportowiec przebywa na terenie Meksyku. Tam 44-latek ma współpracować z kartelem Sinaloa, który chroni go przed wpadnięciem w ręce służb Federalnego Biura Śledczego.





Ryan Wedding w 2002 roku wystartował w równoległym slalomie gigancie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City. Zajął wtedy 24. miejsce i nigdy więcej nie pojawił się już na zawodach tej rangi.

ST, Polsat Sport