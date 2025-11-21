Skandaliczna scena na ważeniu przed UFC! Uderzył rywala głową (WIDEO)

W piątek odbyła się ceremonia ważenia, a także klasyczne konfrontacje "face-to-face" przed galą UFC Fight Night 265, podczas której zawodnicy stanęli naprzeciw siebie po raz ostatni przed wejściem do oktagonu. Napięcie wzrosło do granic możliwości przy okazji "staredownu" pomiędzy Armanem Tsarukyanem a Danem Hookerem, czyli uczestnikami walki wieczoru gali w Katarze.

Konfrontacja rozpoczęła się standardowo - obaj zawodnicy podeszli do siebie w asyście ochrony i przedstawicieli UFC. W pewnym momencie Nowozelandczyk wykonał prowokujący gest, co spowodowało natychmiastową reakcję Tsarukyana. Ormianin błyskawicznie skrócił dystans i uderzył przeciwnika głową w okolice nosa.

ZOBACZ TAKŻE: Skandaliczne sceny na UFC 322. Przyjaciel McGregora z dożywotnim zawieszeniem

Do akcji wkroczyli ochroniarze, którzy rozdzielili zawodników i zapobiegli eskalacji konfliktu. Całe zajście trwało zaledwie kilka sekund, lecz wywołało wyraźne poruszenie wśród zgromadzonych widzów oraz pracowników organizacji.

Przedstawiciele UFC potwierdzili, że, mimo incydentu, obaj zawodnicy pozostają dopuszczeni do rywalizacji, a pojedynek odbędzie się zgodnie z harmonogramem gali. Nie podano informacji o ewentualnych konsekwencjach regulaminowych dla któregoś z uczestników.

Dla polskich kibiców najciekawszym wydarzeniem sobotniej gali będzie debiut Marka Bujły w oktagonie UFC. W Dosze "Bujdzilla" zmierzy się z Denzelem Freemanem, który również zanotuje pierwszy występ pod szyldem organizacji.

Karta wstępna gali UFC Fight Night 265 z udziałem Marka Bujły będzie transmitowana w sobotę 22 listopada od godziny 16:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsatsport.pl i na platformie Polsat Box Go. Karta główna rozpocznie się o 19:00 i będzie transmitowana również w Polsacie Sport 3.