Cenne zwycięstwo siatkarek Stali! Radomka pokonana w Mielcu

Spotkanie udanie otworzyła drużyna z Radomia (3:6), gospodynie jednak szybko odwróciły wynik (10:7). Od tego momentu inicjatywa należała do ekipy z Mielca, która skuteczniej grała w ataku. Utrzymywała przewagę (15:10), choć przyjezdne zbliżyły się do rywalek na dwa oczka (21:19). Seta zakończyły dwa błędy radomianek - przestrzelona zagrywka i atak w antenkę (25:21).





Druga odsłona toczyła się pod znakiem dominacji drużyny z Mielca. Gospodynie wygrały siedem akcji z rzędu od stanu 5:5 do 12:5, później cztery kolejne i po ataku Rozalii Moszyńskiej różnica wzrosła do dziesięciu oczek (16:6). Mielczanki do końca punktowały rywalki, grając skutecznie w ofensywie. Jednostronnego seta zamknęła skutecznym atakiem Anna Bączyńska (25:14).

W trzecim secie role się odwróciły. Od początku przewagę uzyskała drużyna z Radomia (2:6), która wyraźnie poprawiła swoją grę. Przyjezdne grały skutecznie w ataku, dołożyły cztery punkty blokiem i utrzymywały punktowy dystans (10:14, 17:21). Atak Weroniki Szlagowskiej ustalił wynik na 20:25.

Gospodynie odzyskały inicjatywę w czwartej odsłonie. Na początku przeważały jeszcze radomianki (2:5), ale później Stal wywalczyła serię punktów od stanu 8:8 do 14:8 i od tego momentu pewnie zmierzały po zwycięstwo. Siatkarki z Radomia nie były już w stanie przeciwstawić się rywalkom, co znalazło odbicie w wyniku tej partii. Anna Bączyńska wywalczyła piłkę setową (24:15), a dwie akcje później zakończyła rywalizację skutecznym atakiem (25:16).

Skrót meczu Stal - Radomka:



Najwięcej punktów: Natasha Calkins (23), Anna Bączyńska (20), Aleksandra Kazała (17), Rozalia Moszyńska (10) – Stal; Weronika Szlagowska (18), Julie Lengweiler (13), Monika Gałkowska (12), Martyna Piotrowska (11) – Radomka. Siatkarki Stali były skuteczniejsze w ataku (47%-38%), lepiej punktowały zagrywką (6–3) i popełniły mniej błędów (11, przy 19 rywalek); w bloku dominowały jednak radomianki (4–14). MVP: Julia Mazur.

ITA Tools Stal Mielec – Moya Radomka Radom 3:1 (25:21, 25:14, 20:25, 25:16)

Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Rozalia Moszyńska, Natasha Calkins, Aleksandra Kazała, Nina Nesimovic – Julia Mazur (libero) oraz Aleksandra Adamczyk, Aleksandra Walczak, Magdalena Ociepa. Trener: Miłosz Majka.

Radomka: Julie Lengweiler, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Weronika Szlagowska, Martyna Piotrowska, Brigitta Petrenko – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Agata Plaga, Dagmara Dąbrowska, Oleksandra Molchanova, Kateryna Zhylinska, Wiktoria Szumera, Iga Marszałkowicz. Trener: Jakub Głuszak.

