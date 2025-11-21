Startuje Puchar Świata w skokach! Co czeka nas w pierwszy weekend?

- Nie możemy doczekać się rywalizacji. Chyba każdy czuje głód skoków i chęć sprawdzenia się z innymi. Uważam, że ostatnie dwa obozy w Wiśle i Zakopanem były dla nas bardzo pozytywne, zrobiliśmy kilka kroków do przodu - powiedział Maciusiak, cytowany w komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.

Dla Stocha będzie to ostatni sezon w bogatej karierze. 38-latek w lutym 2026 roku po raz szósty wystąpi w zimowych igrzyskach olimpijskich, których oficjalnymi gospodarzami są Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Skoczkowie będą rywalizować w Predazzo.

- Życzę sobie, żebym mógł czerpać z każdego dnia, żeby czas nie przelatywał mi przez palce. W przeszłości często chciałem, żeby słabszy dzień skończył się jak najszybciej. Staram się lepiej przeżywać każdy dzień, chwilę i spotkanie - przyznał Stoch.

Polska kadra jest bardzo doświadczona. Większość zawodników ma ponad 30 lat. Wyjątkami są 26-letni Wąsek oraz 18-letni Tomasiak, który wygrał klasyfikację generalną Letniego Pucharu Kontynentalnego, a 25 października zadebiutował w Letnim Grand Prix. Zajął ósme miejsce i był najlepszy z Polaków w Klingenthal, co od razu rozbudziło apetyty kibiców i dało nadzieję, że ma kto zastąpić "starych mistrzów".

W zawodach Pucharu Świata na dużej skoczni w Lillehammer najczęściej - pięć razy - triumfował Gregor Schlierenzauer. Austriak dokonał tego w latach 2006-2014. Spośród Polaków na Lysgaardsbakken zwyciężali Stoch (2016, 2018, 2020) i Kubacki (2023). Na podium stawali też Adam Małysz i Maciej Kot. Przed rokiem w Lillehammer najlepsi okazali się Niemiec Pius Paschke i Austriak Jan Hoerl.

Oficjalny rekord Lysgaardsbakken wynosi 146 m. Tak daleko poszybowali Szwajcar Simon Amman (2009) i Niemiec Markus Eisenbichler (2023).

Trener kadry kobiet Marcin Bachleda na konkursy w Lillehammer powołał Annę Twardosz, Polę Bełtowską i Nicole Konderlę-Juroszek. W tym roku szczególnie pierwsza z tych zawodniczek poczyniła duże postępy, regularnie punktując w Pucharze Świata. Znalazła się też na podium zawodów Letniego Grand Prix w Rasnovie.

W piątek odbędzie się konkurs drużyn mieszanych z udziałem dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Przed rokiem polski mikst zajął siódme miejsce. Na sobotę i niedzielę zaplanowano konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn.

Program zawodów:

21 listopada, piątek

16:00 - konkurs drużyn mieszanych

22 listopada, sobota

10:30 - kwalifikacje kobiet

12:00 - konkurs indywidualny kobiet

14:30 - kwalifikacje mężczyzn

16:00 - konkurs indywidualny mężczyzn

23 listopada, niedziela

10:30 - kwalifikacje kobiet

12:00 - konkurs indywidualny kobiet

14:30 - kwalifikacje mężczyzn

16:00 - konkurs indywidualny mężczyzn