TAURON Liga: ITA TOOLS Stal Mielec - MOYA Radomka Radom. Relacja live i wynik na żywo

ITA TOOLS Stal Mielec kontra MOYA Radomka Radom to spotkanie siódmej kolejki TAURON Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - MOYA Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Siatkarki z Mielca nie radzą sobie najlepiej w tej kampanii TAURON Ligi. Stal w tabeli przed siódmą serią gier wyprzedza jedynie beniaminka z Nowego Dworu Mazowieckiego. Mielczanki odniosły w lidze tylko dwa zwycięstwa, każde z nich wynikiem 3:2. Trzeba jednak docenić ich rezultat z pierwszej kolejki - sensacyjnie pokonały wtedy na wyjeździe PGE Budowlanych Łódź.

Zawodniczki z Radomia w minionej serii gier niespodziewanie przegrały 1:3 z drużyną z Mogilna, która przed tą konfrontacją miała na koncie same porażki. Przed tym starciem Radomka prezentowała się jednak bardzo dobrze - wygrała cztery mecze i przed siódmą kolejką jest w górnej połowie tabeli.

