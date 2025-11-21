TAURON Liga: ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

ŁKS wygrał trzy ostatnie spotkania. Łodzianki w sezonie ligowym przegrały jak do tej pory tylko raz - 2:3 z MOYA Radomką Radom. Popularne "Wiewióry" poniosły co prawda jeszcze porażkę z DevelopResem Rzeszów, ale było to w ramach Superpucharu Pucharu.





ZOBACZ TAKŻE: Fornal bryluje w Turcji, a tu takie plotki. Nagle pojawi się konkurent?



BKS przystępuje do konfrontacji w Łodzi w nie najlepszych nastrojach. Siatkarki z Bielska-Białej przegrały dwa ostatnie spotkania - z UNI Opole 0:3 i Metalkasem Pałac Bydgoszcz 2:3. Bilans ekipy po sześciu kolejkach wynosi 3:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

ST, Polsat Sport