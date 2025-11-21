Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty meczów 7. kolejki (WIDEO)

Na inaugurację siatkarki EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki przegrały z drużyną Sokół & Hagric Mogilno 0:3. Beniaminek pozostał jedyną drużyną bez wygranej, zamyka ligową tabelę z zerowym dorobkiem punktowym i zaledwie jednym ugranym setem. Sokół odniósł drugie zwycięstwo w sezonie i drugie z rzędu.

W starciu ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała nie brakowało emocji. Dwa pierwsze sety dla łodzianek, ale w trzecim przebudziły się przyjezdne, które wyrównały stan meczu, a później rozstrzygnęły na swoją korzyść tie-breaka. Siatkarki ITA Tools Stali Mielec zgarnęły komplet punktów w konfrontacji z Moya Radomką Radom, wygrywając 3:1.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 7. kolejki Tauron Ligi:

2025-11-20: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Sokół & Hagric Mogilno 0:3 (22:25, 20:25, 18:25)

2025-11-21: ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 2:3 (25:18, 25:19, 21:25, 24:26, 11:15)

2025-11-21: ITA Tools Stal Mielec – Moya Radomka Radom 3:1 (25:21, 25:14, 20:25, 25:16)

2025-11-22: PGE Budowlani Łódź – UNI Opole (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-22: #VolleyWrocław – DevelopRes Rzeszów (sobota, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport Extra 3)

2025-11-22: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Lotto Chemik Police (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

RM, Polsat Sport