Tragiczne wieści. Nie żyje 18-letnia polska koszykarka

- Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy o tragicznej śmierci naszej Oliwii. Odeszła od nas w tak młodym wieku, pozostawiając po sobie pustkę, której nic nie wypełni - czytamy w oświadczeniu.

18-latka zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło w Ustroniu. Uciecha podróżowała wraz z inną osobą. W pewnym momencie w ich auto wjechał pojazd kierowany przez 21-latka.

Uciecha zmarła na miejscu, a jej koleżanka, która kierowała autem, została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

18-letnia koszykarka jeszcze pięć dni temu zagrała w meczu ISWJ Wisła - ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski.

