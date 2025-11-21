Tragiczne wieści. Nie żyje 18-letnia polska koszykarka

Nie żyje 18-letnia koszykarka Oliwia Uciecha. O jej tragicznej śmierci poinformowało Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka.

Tragiczna śmierć młodej koszykarki w wypadku samochodowym

- Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy o tragicznej śmierci naszej Oliwii. Odeszła od nas w tak młodym wieku, pozostawiając po sobie pustkę, której nic nie wypełni - czytamy w oświadczeniu.

 

18-latka zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło w Ustroniu. Uciecha podróżowała wraz z inną osobą. W pewnym momencie w ich auto wjechał pojazd kierowany przez 21-latka.

 

Uciecha zmarła na miejscu, a jej koleżanka, która kierowała autem, została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

 

18-letnia koszykarka jeszcze pięć dni temu zagrała w meczu ISWJ Wisła - ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski.

