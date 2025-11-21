Trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu. Anwil wraca na właściwe tory

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po akcjach Michała Nowakowskiego prowadzili 0:5. Później do remisu doprowadził Elvar Fridriksson. Mecz ciągle był bardzo wyrównany - żadna z ekip nie potrafiła zbudować większej przewagi. Dopiero po następnym zagraniu Szymona Tomczaka goście uciekali znowu na pięć punktów. Po 10 minutach było 17:20.

W drugiej kwarcie sytuację zmieniali Michał Michalak oraz AJ Slaughter. Aigars Skele wraz z Donovanem Ivorym starali się, aby słupszczanie wrócili do gry. Szybko reagował na to jednak Isaiah Mucius. Chico Carter i Nowakowski ponownie doprowadzali mimo tego do remisu. Ostatecznie dzięki Fridrikssonowi pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:42.

Po przerwie po rzutach Chico Cartera zespół trenera Robertsa Stelmahersa wracał na prowadzenie. Michał Michalak i Eric Lockett starali się poprawiać grę włocławian. Szybko przejęli inicjatywę, a po trójce Amerykanin różnica na ich korzyść wzrosła do 10 punktów. Ostatecznie m. in. dzięki trafieniu Michalaka po 30 minutach było 66:56.

W czwartej kwarcie kolejne rzuty duetu Lockett-Michalak sprawiały, że ekipa trenera Grzegorza Kożana prowadziła już 15 punktami! Tego Energa Czarni nie byli już w stanie odrobić, mimo prób Aigarsa Skelego. Ostatecznie Anwil zwyciężył 91:80.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Eric Lockett z 24 punktami, 5 zbiórkami i 2 asystami. Michał Nowakowski zdobył dla gości 17 punktów i 7 zbiórek.

ORLEN Basket Liga - 9. kolejka

Anwil Włocławek - Energa Czarni Słupsk 91:80 (17:20, 26:22, 26:17, 22:21)

Anwil: Eric Lockett 24, Michał Michalak 18, Nijal Pearson 11, Isaiah Mucius 10, Michał Kołodziej 9, Elvar Fridriksson 8, Kacper Borowski 5, Dawid Słupiński 3, A.J. Slaughter 3;

Energa Czarni: Michał Nowakowski 17, Szymon Tomczak 12, Aigars Skele 12, Donovan Ivory 12, Chico Carter 11, Jakub Musiał 6, Tim Lambrecht 5, Dominik Wilczek 4, Jan Pluta 1, Jorden Duffy 0.

PLK.PL