Tygodnie spekulacji i koniec! Wieczysta oficjalnie z nowym trenerem

Piłka nożna

Kazimierz Moskal został trenerem piłkarzy Wieczystej - poinformował krakowski klub. Z beniaminkiem 1. ligi, który zajmuje ósme miejsce w tabeli, podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Portret Dariusza Moskala, nowego trenera piłkarskiego.
fot, Cyfrasport
Kazimierz Moskal nowym trenerem Wieczystej Kraków

Pracę z zespołem rozpocznie w poniedziałek. W sobotnim meczu ligowym z Chrobrym Głogów drużynę poprowadzi jeszcze Rafał Jędrszczyk.

58-letni Moskal był uznanym piłkarzem. Z Wisłą Kraków i Lechem Poznań zdobył tytuły mistrza kraju. Zagrał też sześć razy w reprezentacji Polski. Jako trener pracował m.in. w Wiśle (trzykrotnie), Bruk-Bet Termalice Nieciecza, GKS Katowice, Pogoni Szczecin, Sandecji Nowy Sącz, Zagłębiu Sosnowiec i ŁKS Łódź, z którym dwukrotnie awansował do ekstraklasy.

 

Ostatnio - od czerwca do września 2024 roku - prowadził Wisłę. Za jego kadencji "Biała Gwiazda" dotarła do fazy play off eliminacji Ligi Konferencji, ale słabo spisywała się rozgrywkach 1. ligi i z tego powodu został zwolniony.

 

Wieczystą, która po raz pierwszy w historii klubu awansowała do 1. ligi, w tym roku prowadziło czterech trenerów: Sławomir Peszko, Przemysław Cecherz, Gino Lettieri i ostatnio Jędrszczyk.

ST, PAP
