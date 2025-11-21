Tygodnie spekulacji i koniec! Wieczysta oficjalnie z nowym trenerem

Pracę z zespołem rozpocznie w poniedziałek. W sobotnim meczu ligowym z Chrobrym Głogów drużynę poprowadzi jeszcze Rafał Jędrszczyk.





58-letni Moskal był uznanym piłkarzem. Z Wisłą Kraków i Lechem Poznań zdobył tytuły mistrza kraju. Zagrał też sześć razy w reprezentacji Polski. Jako trener pracował m.in. w Wiśle (trzykrotnie), Bruk-Bet Termalice Nieciecza, GKS Katowice, Pogoni Szczecin, Sandecji Nowy Sącz, Zagłębiu Sosnowiec i ŁKS Łódź, z którym dwukrotnie awansował do ekstraklasy.

Ostatnio - od czerwca do września 2024 roku - prowadził Wisłę. Za jego kadencji "Biała Gwiazda" dotarła do fazy play off eliminacji Ligi Konferencji, ale słabo spisywała się rozgrywkach 1. ligi i z tego powodu został zwolniony.

Wieczystą, która po raz pierwszy w historii klubu awansowała do 1. ligi, w tym roku prowadziło czterech trenerów: Sławomir Peszko, Przemysław Cecherz, Gino Lettieri i ostatnio Jędrszczyk.

ST, PAP