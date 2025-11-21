UEFA podjęła decyzję! Izraelski klub ukarany za kontrowersyjny transparent

Komisja Dyscyplinarna UEFA zakończyła postępowanie dotyczące izraelskiej drużyny i ukarała klub grzywną w wysokości 30 tys. euro. Sankcja odnosi się do kontrowersyjnego transparentu zaprezentowanego na trybunach podczas rewanżowego meczu eliminacji Ligi Konferencji z Rakowem Częstochowa.

W uzasadnieniu UEFA podkreśliła, że treść baneru "nie odpowiada charakterowi wydarzenia sportowego, narusza normy obyczajowe oraz podważa zasady szacunku obowiązujące w futbolu". Europejska federacja nie nałożyła żadnych dodatkowych konsekwencji, takich jak kara stadionowa czy obowiązek rozegrania kolejnych spotkań przy pustych trybunach.

ZOBACZ TAKŻE: 6:0! Świetny występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata

Do zdarzenia doszło 14 sierpnia 2025 roku w Debreczynie na Węgrzech, gdzie Maccabi występowało w roli gospodarza. UEFA wszczęła procedurę dyscyplinarną przeciwko obu zespołom, gdyż zarzuciła im opublikowanie przekazu uznanego za niestosowny podczas wydarzenia piłkarskiego.

Decyzja zapadła po długim okresie oczekiwania. Według wielu ekspertów sankcja finansowa wobec izraelskiego klubu wydaje się wyjątkowo łagodna, zwłaszcza w kontekście charakteru transparentu.