UEFA podjęła decyzję! Izraelski klub ukarany za kontrowersyjny transparent

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

UEFA ogłosiła wreszcie decyzję w sprawie kontrowersyjnego transparentu wywieszonego przez sympatyków Maccabi Hajfa podczas meczu eliminacji Ligi Konferencji z Rakowem Częstochowa. Klub został ukarany grzywną w wysokości 30 tysięcy euro.

Widzowie na nocnym meczu piłki nożnej odpalają race, tworząc czerwone zadymienie. Na wielkim ekranie widoczny jest wynik 0:0.
fot: PAP
Izraelskie Maccabi Hajfa otrzymało karę za skandaliczny transparent kibiców podczas meczu z Rakowem Częstochowa

Komisja Dyscyplinarna UEFA zakończyła postępowanie dotyczące izraelskiej drużyny i ukarała klub grzywną w wysokości 30 tys. euro. Sankcja odnosi się do kontrowersyjnego transparentu zaprezentowanego na trybunach podczas rewanżowego meczu eliminacji Ligi Konferencji z Rakowem Częstochowa.

 

W uzasadnieniu UEFA podkreśliła, że treść baneru "nie odpowiada charakterowi wydarzenia sportowego, narusza normy obyczajowe oraz podważa zasady szacunku obowiązujące w futbolu". Europejska federacja nie nałożyła żadnych dodatkowych konsekwencji, takich jak kara stadionowa czy obowiązek rozegrania kolejnych spotkań przy pustych trybunach.

 

ZOBACZ TAKŻE: 6:0! Świetny występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata

 

Do zdarzenia doszło 14 sierpnia 2025 roku w Debreczynie na Węgrzech, gdzie Maccabi występowało w roli gospodarza. UEFA wszczęła procedurę dyscyplinarną przeciwko obu zespołom, gdyż zarzuciła im opublikowanie przekazu uznanego za niestosowny podczas wydarzenia piłkarskiego.

 

Decyzja zapadła po długim okresie oczekiwania. Według wielu ekspertów sankcja finansowa wobec izraelskiego klubu wydaje się wyjątkowo łagodna, zwłaszcza w kontekście charakteru transparentu.

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI UEFAMACCABI HAJFAPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ukraina - Islandia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 