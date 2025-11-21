W drodze na mistrzostwa świata. Ostateczne odliczanie

Reprezentacja Polski na ostatniej prostej przed Mistrzostwami Świata

Reprezentacja Polski wchodzi w kluczowy etap przygotowań, w którym dopracowywane są ostatnie szczegóły techniczne i taktyczne. Zawodnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wymagający będzie turniej w Rumunii oraz jak wysokie oczekiwania zbudowały zeszłoroczne wyniki. Mistrzostwa Świata 2024 zakończyliśmy z historycznym dorobkiem trzech medali: srebrnym w deblu mężczyzn (Adrian Duszak / Marek Pokwap) oraz dwoma brązami w singlu mężczyzn (Adrian Duszak) i singlu kobiet (Paulina Łężak). Ten rezultat na trwałe potwierdził przynależność Polski do światowej elity, a obecna drużyna jedzie do Rumunii, by tę pozycję utrzymać i wzmocnić.

Powołania na turniej otrzymali:

● Singiel Mężczyzn - Marek Pokwap

● Singiel Kobiet - Paulina Łężak

● Debel Mężczyzn - Adrian Duszak / Marek Pokwap

● Debel Kobiet - Alicja Bartnicka / Żaneta Cygora

● Debel Mieszany - Alicja Bartnicka / Adrian Duszak

● Rezerwowy - Stefan Orłowski

Każda reprezentacja ma prawo zgłosić jednego zawodnika rezerwowego – w kadrze Polski tę funkcję pełni Stefan Orłowski, którego powołanie jest efektem bardzo dobrych występów na przestrzeni całego roku. Stefan Orłowski konsekwentnie notował wysokie rezultaty w turniejach krajowych i międzynarodowych, a jego forma została dodatkowo potwierdzona podczas ostatnich Mistrzostw Polski, gdzie zdobył srebrny i brązowy medal. Jego obecność w kadrze zwiększa elastyczność zespołu i pozwala zabezpieczyć poszczególne kategorie w przypadku potrzeby wymuszonych zmian personalnych. Biało-Czerwoni są przygotowani, zmotywowani i jadą do Rumunii z jasnym celem: walczyć o najwyższe lokaty i pokazać, że ubiegłoroczne sukcesy były jedynie zapowiedzią jeszcze większych osiągnięć.

O co powalczą Biało-Czerwoni? Nowe wyzwania i nowe szanse

Każdy z reprezentantów jedzie do Rumunii z własną historią i celem, ale łączy ich jedno - chęć zdobycia medali i umocnienia pozycji Polski w światowej hierarchii Teqballa. W ubiegłym roku w Wietnamie rozegraliśmy jeden z najlepszych turniejów w historii polskiego Teqballa, a trójka medalistów zapisała się na kartach dyscypliny. Paulina Łężak, zdobywczyni brązowego medalu w singlu kobiet, wraca jako zawodniczka gotowa zaprezentować się z jak najlepszej strony. Marek Pokwap, który razem z Adrianem Duszakiem zdobył srebro w deblu mężczyzn, w tym roku wystąpi dodatkowo jako singlista, przejmując pałeczkę w najtrudniejszej indywidualnej kategorii.

Największą zmianą tegorocznego turnieju będzie jednak fakt, że Adrian Duszak - najbardziej utytułowany polski zawodnik w historii Teqballa - po raz pierwszy nie wystąpi w singlu, co stanowi symboliczny moment w dziejach reprezentacji. Adrian Duszak wciąż będzie kluczową postacią kadry, grając w deblu mężczyzn i mikście, gdzie jego doświadczenie i technika mogą okazać się decydujące w walce o medale. W rywalizacji kobiet duet Alicja Bartnicka/Żaneta Cygora również stawia sobie ambitne cele - nasze zawodniczki są gotowe na kolejny krok w rozwoju i walkę o strefę medalową. Nad przygotowaniami reprezentacji Polski czuwa Jan Ochędalski (Team Manager) - w sztabie szkoleniowym panuje przekonanie, że kadra jest dobrze przygotowana, świadoma swojej wartości i gotowa na wymagający turniej w Rumunii. Cała reprezentacja jedzie do Rumunii z jasnym celem: poprawić wynik z 2024 roku i po raz kolejny przywieźć do Polski jak najwięcej medali.

Polscy sędziowie na Mistrzostwach Świata

Polska nie będzie reprezentowana w Rumunii wyłącznie przez zawodników. Ważną rolę odegrają także polscy sędziowie, którzy od lat budują mocną pozycję na arenie międzynarodowej. W 2025 roku nasz kraj reprezentować będą Damian Jędrzejak oraz Franciszek Sołdek, arbitrzy o dużym doświadczeniu, których praca wielokrotnie spotykała się z uznaniem podczas międzynarodowych turniejów.

Polscy arbitrzy często prowadzą mecze o kluczowym znaczeniu, w tym spotkania fazy pucharowej i finały, co świadczy o zaufaniu międzynarodowych instytucji do ich umiejętności, komunikacji i pewności decyzji. Sędziowie z Polski odgrywają istotną rolę w budowaniu prestiżu Teqballa jako dyscypliny profesjonalnej, dynamicznej i o wysokich standardach. Ich udział w Mistrzostwach Świata 2025 jest kolejnym potwierdzeniem, że Polska aktywnie uczestniczy w rozwoju dyscypliny.

Trzymajmy kciuki za Reprezentację Polski!

Polska reprezentacja w Teqballu jedzie do Rumunii z jasnym celem: pokazać sportową jakość, udowodnić swoją wartość i powalczyć o medale we wszystkich kategoriach. Jednocześnie zawodnicy podkreślają, że wsparcie kibiców ma dla nich ogromne znaczenie i pomaga w najtrudniejszych momentach rywalizacji. Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów społecznościowych, gdzie codziennie będziemy publikować aktualności, relacje, materiały zza kulis oraz wyniki meczów. Razem sprawimy, że każdy kibic w Polsce poczuje emocje mistrzostw tak, jakby był na trybunach w Rumunii. Wspierajmy naszych reprezentantów i bądźmy z nimi w najważniejszych chwilach - Polska rusza po kolejne sukcesy na Mistrzostwach Świata Teqball 2025!

