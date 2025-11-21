Wielka mistrzyni kończy karierę. Rywalizowała z Justyną Kowalczyk

"Hej wszystkim - chcę podzielić się z Wami, że nadchodzący sezon będzie moim ostatnim w biegach narciarskich! Będzie mi trudno odejść od sportu i drużyny, które tak bardzo kocham, ale w sercu czuję, że to właściwy moment. Jestem ogromnie podekscytowana otwarciem nowego rozdziału w moim życiu! Narciarstwo dało mi więcej radości, wyzwań, odwagi i poczucia wspólnoty, niż kiedykolwiek mogłam sobie wyobrazić, dlatego chcę zabrać Was ze sobą w tę finałową podróż" - napisała Jessica Diggins, zapowiadając koniec kariery po sezonie 2025/26.

Amerykanka to gwiazda biegów narciarskich. Na swoim koncie ma wiele sukcesów. W jej palmares znalazły się trzy Kryształowe Kule, trzy medale igrzysk olimpijskich: złoto (sprint drużynowy), srebro (bieg na 30 km) i brąz (sprint), jest mistrzynią świata w biegu na 15 km i w sprincie drużynowym, dwa razy zwyciężała Tour de Ski, indywidualnie 27 razy wygrywała zmagania Pucharu Świata.

Diggins swoją karierę rozpoczynała jeszcze w czasach Justyny Kowalczyk. Pierwszy raz w zawodach najwyższej rangi wzięła udział w kampanii 2010/11. Nigdy jednak nie miała okazji dzielić podium z Polką.

Amerykanka przyznała, że możliwość uprawiania biegów narciarskich była dla niej czymś więcej niż sportem.

"Dużo myślałam o tym, jak mogłabym wyrazić, czym jest dla mnie ten sport i wszyscy ludzie, których dzięki niemu poznałam… ale prawda jest taka, że za każdym razem, gdy próbuję, zaczynam płakać! Jestem podekscytowana, wzruszona i dumna z działań, które mogłam prowadzić dzięki narciarstwu - zwłaszcza w obszarach zdrowia psychicznego, dostępu do śniegu i ochrony klimatu" - wyjaśniła.

Nowy sezon Pucharu Świata w biegach narciarskich wystartuje już 28 listopada w Ruce. Tym samym rozpocznie się finałowa przygoda Diggins.