Wyjątkowy gość na treningu siatkarzy. Ćwiczyli z mistrzem sztuk walki

Todorow, który od wielu lat mieszka i pracuje jako trener sztuk walki w Stanach Zjednoczonych, przy okazji wizyty w ojczyźnie odwiedził - na zaproszenie klubowych działaczy - siatkarską drużynę Slavii Sofia, przygotowującą się do derbowego starcia z CSKA. Były mistrz świata w kick-boxingu i karate kyokushin poprowadził nawet jeden z treningów zespołu.

"Mieliśmy okazję poćwiczyć z Griszą Todorowem, mistrzem sztuk walki i trenerem z wieloletnim stażem, pracującym na co dzień w USA. Były znakomity sportowiec poprowadził trening kondycyjny, łączący aspekty fizyczne z hartowaniem odporności psychicznej, dyscypliny i motywacji. Dziękujemy Griszy za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem i energią i nie możemy się już doczekać kolejnych wspólnych zajęć" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu w mediach społecznościowych.

Po trzech rozegranych spotkaniach bułgarskiej efbet SuperLigi Slavia Sofia ma na koncie jedno zwycięstwo i dwie porażki i z 2 punktami plasuje się na 9. miejscu w tabeli. Kolejny mecz, wspomniane derby z CSKA, ekipa ze stolicy rozegra już w piątek (21 listopada).