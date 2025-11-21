Znakomity mecz polskiego siatkarza w zagranicznej lidze. Umocnił się na szczycie rankingu

Dla drużyny z Nicei zwycięstwo 3:1 nad ekipą z Paryża było dopiero drugim w bieżącym sezonie Marmara SpikeLigue. Na ligową wygraną Nice Volle-Ball czekało od 25 października i wyjazdowego triumfu z Toulouse.

Triumf byłby jednak niemożliwy bez bardzo dobrej postawy polskiego atakującego. Dawid Dulski zdobył w tym spotkaniu 22 punkty, najwięcej spośród wszystkich zawodników (o jeden punkt mniej miał zawodnik Paryża, Wasilij Mołotkow).

Polak umocnił się tym samym na szczycie rankingu najlepiej punktujących graczy ligi francuskiej. Po siedmiu rozegranych spotkaniach Dulski ma na koncie 167 punktów i o 23 "oczka" wyprzedza wicelidera, wspomnianego Mołotkowa.

Dulski debiutował w PlusLidze w barwach Aluronu CMC Warty Zawiercie (2022–23), gdzie był zmiennikiem mistrza świata Dawida Konarskiego. Kolejny sezon spędził w ekipie ówczesnego beniaminka - Exact Systems Hemarpol Częstochowa (2023–24), a bezpośrednio przed transferem do Francji grał w PSG Stali Nysa (2024–25).

Przez trzy sezony w PlusLidze wystąpił w 95 meczach, w których zdobył 909 punktów. Jego rekord to 34 oczka wywalczone w meczu Norwida z GKS Katowice (3:2) w marcu 2024 roku.