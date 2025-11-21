Znana tenisistka zakończyła karierę. Wygrała Puchar Billie Jean King
Lauren Davis poinformowała o zakończeniu kariery. 32-letnia Amerykanka to była 26. rakieta świata, wraz z reprezentacją zwyciężyła Puchar Billie Jean King w 2017. "Jestem z siebie głęboko dumna, że przez ostatnie 15 lat dzień po dniu stawiałam się do pracy i dawałam z siebie wszystko" - napisała w swoich mediach społecznościowych.
Koniec tenisowego sezonu to co roku czas pożegnań. Tym razem na takie zdecydowała się Lauren Davis. Amerykanka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakończeniu kariery.
"Tenis dał mi tak wiele i jestem nieskończenie wdzięczna za wspomnienia, lekcje i przyjaciół, których dzięki niemu zyskałam. Styl życia nie zawsze był łatwy, ale przyniósł mnie i mojej rodzinie mnóstwo radości i satysfakcji. Tenis pomógł ukształtować mnie jako kobietę, którą jestem dziś. Wyzwał mnie, popychał do przodu i pomagał mi rosnąć w sposób, którego nigdy bym sobie nie wyobraziła. Przygotował mnie do wejścia w piękne życie po zakończeniu kariery" - napisała.
32-latka najwyższy ranking w karierze osiągnęła w maju 2017, plasując się na 26. lokacie. W swoim dorobku ma dwa tytuły rangi WTA 250 - w Auckland (2017) i Hobart (2023). W 2017 razem z reprezentacją Stanów Zjednoczonych sięgnęła po triumf w Pucharze Billie Jean King.Przejdź na Polsatsport.pl