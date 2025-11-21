Znana tenisistka zakończyła karierę. Wygrała Puchar Billie Jean King

Koniec tenisowego sezonu to co roku czas pożegnań. Tym razem na takie zdecydowała się Lauren Davis. Amerykanka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakończeniu kariery.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Igi Świątek uciekł przed zimą. Są zdjęcia

"Tenis dał mi tak wiele i jestem nieskończenie wdzięczna za wspomnienia, lekcje i przyjaciół, których dzięki niemu zyskałam. Styl życia nie zawsze był łatwy, ale przyniósł mnie i mojej rodzinie mnóstwo radości i satysfakcji. Tenis pomógł ukształtować mnie jako kobietę, którą jestem dziś. Wyzwał mnie, popychał do przodu i pomagał mi rosnąć w sposób, którego nigdy bym sobie nie wyobraziła. Przygotował mnie do wejścia w piękne życie po zakończeniu kariery" - napisała.

32-latka najwyższy ranking w karierze osiągnęła w maju 2017, plasując się na 26. lokacie. W swoim dorobku ma dwa tytuły rangi WTA 250 - w Auckland (2017) i Hobart (2023). W 2017 razem z reprezentacją Stanów Zjednoczonych sięgnęła po triumf w Pucharze Billie Jean King.