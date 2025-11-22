25:4 w meczu siatkarskiej reprezentacji Polski! Zdecydowane zwycięstwo dało awans do finału

Polskie siatkarki zagrają w finale mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA) rozgrywanych w Gruzji. Reprezentacja U18 przypieczętowała awans, wygrywając w drugim meczu fazy grupowej z gospodyniami turnieju. W pierwszym secie tego spotkania rozgromiły rywalki aż 25:4!

Drużyna siatkarek w czarnych strojach stoi na hali sportowej, a cztery osoby prezentują polską flagę.
fot. You Tube
Reprezentacja Polski U-18 siatkarek awansowała do finału mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA) rozgrywanych w Gruzji.

Mistrzostwa Europy Wschodniej siatkarek (EEVZA) są rozgrywane w gruzińskim mieście Telawi. Turniej, w którym uczestniczy sześć reprezentacji, jest kwalifikacją do przyszłorocznych mistrzostw Europu. Zagra w nim zwycięzca finału.

 

Polska w grupie A pewnie pokonała Azerbejdżan 3:0, a w drugie spotkanie z Gruzją zakończył się takim samym rezultatem na korzyść podopiecznych Joanny Staniuchy-Szczurek. Premierowa partia tego meczu miała niecodzienny przebieg. Gruzinki zdobyły pierwszy punkt przy stanie 12:0 dla Polski. W sumie ugrały ich zaledwie cztery - wszystkie po błędach Polek!

 

Dwa kolejne sety były już nieco bardziej wyrównane, ale toczyły się pod kontrolą reprezentacji Polski, która wygrała 25:17 oraz 25:13. Najlepiej punktującą zawodniczką tego spotkania była Alicja Koprowska, która wywalczyła 14 oczek.

 

W meczu o pierwsze miejsce Polki zagrają w niedzielę z reprezentacją Ukrainy. Reprezentacja tego kraju również przebrnęła przez fazę grupową bez straty seta - pokonała po 3:0 Armenię i Estonię.

 

Polska – Gruzja 3:0 (25:4, 25:17, 25:13)

 

Polska: Aleksandra Wika, Klaudia Bladocha, Maja Bieniecka, Jagna Grosicka, Helena Karsznia, Alicja Koprowska – Oliwa Jamrożek (libero) oraz Paulina Jucha, Elżbieta Czerwonka, Zuzanna Lange, Dominika Mrożek, Kinga Piśniak, Zuzanna Szymczyk (libero). Trener: Joanna Staniucha-Szczurek.
Gruzja: Lizi Bekauri, Ana Jankhoteli, Elene Chkhatarashvili, Elene Mekvabishvili, Keso Narimanidze, Lizi Apkhazava – Elene Chachanidze (libero) oraz Liliko Giorgadze, Elene Tchipashvili, Sofia Kavtaradze, BarbareMinashvili, Medea Shubladze, Maia Gelashvili. Trener: Piotr Matela

Polsat Sport, PZPS
