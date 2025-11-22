Aryna Sabalenka na wakacjach. Zdjęcia robią furorę w sieci

Tenis

Aryna Sabalenka ma za sobą kolejny znakomity rok. Sięgnęła m.in. po swój czwarty wielkoszlemowy tytuł, wygrywając po raz drugi z rzędu US Open. Wcześniej pierwszy raz w karierze dotarła do finału French Open, a cały sezon ponownie zakończyła jako liderka rankingu WTA. Teraz udała się na zasłużony urlop, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych, pozując w bikini.

fot. Instagram/Aryna Sabalenka

To był niewątpliwie fantastyczny sezon dla Białorusinki. Cały czas czuje presję ze strony Igi Świątek, ale radzi sobie bardzo dobrze. Ranking WTA już od kilku lat pokazuje, że to właśnie obie tenisistki rozdają karty w kobiecym tourze. Podobnie było i tym razem. Sabalenka wygrała wspomniany US Open, natomiast Świątek wcześniej wygrała Wimbledon.

 

Teraz nadszedł czas odpoczynku i relaksu, bo już w grudniu zaczną się przygotowania do kolejnego sezonu. Sabalenka najpierw wybrała się na Malediwy, a teraz "ładuje baterie" rozgrzewając się w słonecznej Brazylii. Patrząc na jej zdjęcia umieszczane w mediach społecznościowych, można stwierdzić, że jest naprawdę gorąco. 27-latka na jednym z nich pozuje w samym bikini.

 

Jak można się spodziewać, zamieszczone fotografie z urlopu cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony jej fanów. Warto przy tym podkreślić, że jej profil na Instagramie obserwuje ponad 3,8 miliona użytkowników.

KN, Polsat Sport
