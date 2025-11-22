Asseco Resovia rozbita na Podpromiu! Jurajscy Rycerze górą w hicie PlusLigi

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku (6:6), przewagę uzyskali siatkarze z Zawiercia (8:13). Goście mieli w tym secie wyraźną przewagę w ataku, lepiej też prezentowali się w polu serwisowym i powiększali punktowy dystans (13:20). Jednostronnego seta zamknął asem Aaron Russell (17:25).

Do połowy drugiej partii oglądaliśmy grę punkt za punkt, jednak od stanu 14:14 przewagę uzyskali Jurajscy Rycerze. Wygrali dwie akcje (14:16), po asie Mateusza Bieńka odskoczyli na trzy oczka (15:18). Mimo słabszej dyspozycji Bartłomieja Bołądzia, grali skutecznie w ofensywie i nie pozwolili rywalom na odrobienie strat. Rzeszowianie nie pomogli sobie, popełniając błędy w końcówce - autowy atak dał gościom piłkę setową (21:24), a zepsuta zagrywka brakujący punkt (22:25).

Na początku trzeciego seta zawiercianie popisali się serią punktowych bloków i uzyskali przewagę (3:6). Powiększyli ją w kolejnych akcjach (6:11), a siatkarze Asseco Resovii nie potrafili znaleźć patentu na dobrze dysponowanych rywali. Goście utrzymywali wyraźną przewagę (10:15, 15:20), a rzeszowianie znów nie uniknęli błędów własnych. Bartosz Kwolek wywalczył piłkę meczową, a po chwili błąd gospodarzy przypieczętował zwycięstwo Aluronu (19:25).

Najwięcej punktów: Karol Butryn (12) – Resovia; Aaron Russell (17), Bartosz Kwolek (13) – Aluron. Goście byli skuteczniejsi w ataku (40%-50%), lepiej punktowali zagrywką (13) oraz blokiem (79), sporo błędów po obu stronach (26 popełnili gospodarze, 23 siatkarze Aluronu). MVP: Bartosz Kwolek (11/17 = 65% skuteczności w ataku + 2 bloki).

Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (17:25, 22:25, 19:25)

Resovia: Karol Butryn, Klemen Cebulj, Mateusz Poręba, Marcin Janusz, Yacine Louati, Danny Demyanenko – Erik Shoji (libero) oraz Jakub Bucki, Artur Szalpuk, Lukas Vasina, Michał Potera (libero), Wiktor Nowak. Trener: Massimo Botti.

Aluron: Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Aaron Russell, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kyle Ensing, Adrian Markiewicz. Trener: Michał Winiarski.

