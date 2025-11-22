PLS 1. Liga siatkarzy: PZL Leonardo Avia Świdnik - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo
Avia Świdnik zagra z GKS Katowice w meczu 11. kolejki PLS 1. Ligi siatkarzy. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu PZL Leonardo Avia Świdnik - GKS Katowice na Polsatsport.pl.
W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.
