Betclic 1 Liga: Chrobry Głogów - Wieczysta Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Chrobry po szesnastu kolejkach niespodziewanie znajduje się w czubie ligowej tabeli. Drużyna z Głogowa w ostatnich sześciu spotkaniach odniosła pięć zwycięstw, w tym czasie musiała uznać wyższość jedynie Wisły Kraków - dominatora rozgrywek. Podopieczni Łukasza Becelli słyną w tej kampanii z żelaznej defensywy. Gracze Chrobrego stracili jak do tej pory zaledwie czternaście bramek, co jest najlepszym rezultatem w lidze.





W czasie gdy drużyna z Głogowa wygrywała mecz za meczem, u beniaminka z Krakowa doszło do "trzęsienia ziemi". Działacze Wieczystej w ciągu miesiąca zwolnili dwóch szkoleniowców: Przemysława Cecherza i Gino Lettieriego; ten drugi został pożegnany zaledwie po trzech meczach. Klub nie wygrał żadnego z ostatnich sześciu spotkań i wypadł poza strefę barażową.





Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 19:30.

ST, Polsat Sport