Betclic 1 Liga: Polonia Bytom - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Polonia Bytom to kolejny z beniaminków, który w tej kampanii radzi sobie wyśmienicie. Ekipa ze Śląska znajduje się w tabeli na miejscach dających baraże o awans do ekstraklasy. Podopieczni Łukasza Tomczyka w ostatniej serii gier, po meczu pełnym emocji, pokonali we Wrocławiu Śląsk 3:2. Wcześniej udowodnili swoją wyższość w starciu ze Zniczem Pruszków, triumfując 2:0.





Z kolei dyspozycja Stali Mielec pozostawia wiele do życzenia. Mielczanie znajdują się tuż nad strefą spadkową, z zaledwie trzynastoma punktami na koncie. Ostatnie zwycięstwo spadkowicza z ekstraklasy miało miejsce pod koniec sierpnia, wtedy Stal triumfowała 1:0 w starciu z GKS-em Tychy. Od tego czasu piłkarze Ireneusza Mamrota przeplatają porażki z remisami.





Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 19:30.

ST, Polsat Sport