Betclic 1 Liga: Stal Rzeszów - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Piłkarze trenera Marka Zuba to w większości bardzo młodzi zawodnicy. Średnia wieku zespołu oscyluje w granicach 21-22 lat. Brak doświadczenia i jednocześnie duży potencjał widać po wynikach. Stal to ekipa środka tabeli, która często gra w kratkę i nie potrafi zanotować serii korzystnych rezultatów. W ostatniej kolejce rzeszowianom udało się pokonać na wyjeździe Wieczystą Kraków 2:1.





W zdecydowanie gorszym położeniu jest GKS Tychy. Ostatnie dziesięć meczów tyszan to dziewięć porażek i jeden jedyny remis 3:3 z Wieczystą Kraków. Fatalne wyniki sprawiły, że w klubie doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem ekipy ze Śląska został znakomity w przeszłości reprezentant Polski - Łukasz Piszczek. Były zawodnik Borussii Dortmund spróbuje wydostać drużynę ze strefy spadkowej i zacząć wygrywać.





Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 19:30.

ST, Polsat Sport