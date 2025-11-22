Betclic 1 Liga: Stal Rzeszów - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Stal Rzeszów - GKS Tychy to spotkanie w ramach 17. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 19:30.

Piłkarze trenera Marka Zuba to w większości bardzo młodzi zawodnicy. Średnia wieku zespołu oscyluje w granicach 21-22 lat. Brak doświadczenia i jednocześnie duży potencjał widać po wynikach. Stal to ekipa środka tabeli, która często gra w kratkę i nie potrafi zanotować serii korzystnych rezultatów. W ostatniej kolejce rzeszowianom udało się pokonać na wyjeździe Wieczystą Kraków 2:1.

W zdecydowanie gorszym położeniu jest GKS Tychy. Ostatnie dziesięć meczów tyszan to dziewięć porażek i jeden jedyny remis 3:3 z Wieczystą Kraków. Fatalne wyniki sprawiły, że w klubie doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem ekipy ze Śląska został znakomity w przeszłości reprezentant Polski - Łukasz Piszczek. Były zawodnik Borussii Dortmund spróbuje wydostać drużynę ze strefy spadkowej i zacząć wygrywać.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 19:30.

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGAGKS TYCHYŁUKASZ PISZCZEKMAREK ZUBPIŁKA NOŻNASPORTSTAL RZESZÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 