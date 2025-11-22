Cafe Futbol - 23.11. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Czas na kolejny odcinek Cafe Futbol. Jak zwykle nie zabraknie ważnych, ciekawych tematów do dyskusji. Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

Logo programu Cafe Futbol z motywami piłki nożnej i kawy.
fot. Polsat Sport
Cafe Futbol z trenerem Piotrem Stokowcem. Gdzie oglądać?

Program poprowadzi Bożydar Iwanow, a gościem specjanym będzie Piotr Stokowiec, trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W studiu zasiądą też nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

 

ZOBACZ TAKŻE: Padł rekord Bundesligi! Piłkarz przeszedł do historii niemieckiej piłki


Głównym tematem odcinka będzie kapitalna dyspozycja Pogoni pod wodzą trenera Stokowca. Zespół z Grodziska Mazowieckiego jest wiceliderem I Ligi. Naszego gościa zapytamy o wyzwania i trudności, którym musi stawiać czoła w klubie.


W drugiej części programu porozmawiamy o drodze reprezentacji Polski na mundial. Omówimy nadchodzące spotkanie półfinału baraży z Albanią.


Zapowiemy też czwartą serię spotkań Ligi Konferencji. Po raz drugi wszystkie polskie zespoły zagrają w roli gospodarzy.


Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szwajcaria - Szwecja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 