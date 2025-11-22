Cafe Futbol z trenerem Piotrem Stokowcem. Gdzie oglądać?

Program poprowadzi Bożydar Iwanow, a gościem specjanym będzie Piotr Stokowiec, trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W studiu zasiądą też nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

Głównym tematem odcinka będzie kapitalna dyspozycja Pogoni pod wodzą trenera Stokowca. Zespół z Grodziska Mazowieckiego jest wiceliderem I Ligi. Naszego gościa zapytamy o wyzwania i trudności, którym musi stawiać czoła w klubie.



W drugiej części programu porozmawiamy o drodze reprezentacji Polski na mundial. Omówimy nadchodzące spotkanie półfinału baraży z Albanią.



Zapowiemy też czwartą serię spotkań Ligi Konferencji. Po raz drugi wszystkie polskie zespoły zagrają w roli gospodarzy.



Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.