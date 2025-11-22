Copa Sudamericana dla CA Lanus

Na boisku od pierwszej minuty znalazło się kilka znanych postaci. W ekipie Lanus oglądaliśmy m.in. Eduardo Salvio, a w zespole z Brazylii grali choćby Bernard czy Hulk.

Oba kluby zdawały sobie sprawę z wagi spotkania. Dlatego od początku obserwowaliśmy uważną grę zarówno jednych, jak i drugich.



90 minut nie wystarczyło, więc piłkarze musieli rozegrać dogrywkę. W niej dwie szanse miał Biel, lecz nie zdołał ich wykorzystać. Zwycięzcę wyłoniła seria rzutów karnych. W niej lepszy okazał się Lanus, który wygrał 5:4. Decydującą jedenastkę zmarnował Vitor Hugo. Jego strzał zatrzymał Nahuel Losada.

Lanus po raz drugi sięgnął po Copa Sudamericana. Wcześniej zrobił to w 2013 roku. Przypomnijmy, że Copa Sudamericana powstała w 2002 roku i jest druga w hierarchii ważności po Copa Libertadores na kontynencie południowoamerykańskim.

29 listopada odbędzie się finał Copa Libertadores, w którym Palmeiras zmierzy się z Flamengo. Transmisja od 21.50 w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go.



Lanus - Atletico Mineiro 0:0, 5:4 rz.k.



Rzuty karne:



0:0 - Bou nie trafił

0:0 - Hulk nie trafił

1:0 - Izquierdoz

1:1 - Scarpa

2:1 - Marcich

2:2 - Igor Gomes

3:2 - Aquino

3:2 - Biel nie trafił

3:2 - Acosta nie trafił

3:3 - Everson

4:3 - Cardozo

4:4 - Alexsander

5:4 - Watson

5:4 - Hugo nie trafił

Lanus: Losada - Perez, Izquerdoz, Canale Dominguez, Marcich - Medina (119 Acosta), Cardozo - Salvio (94 Watson), Marcelino Moreno (103 Ramirez), Carrera (82 Aquino) - Castillo (94 Bou).

Atletico Mineiro: Everson - Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Alonso - Franco (87 Alexsander), Igor Gomes, Guilherme Arana (87 Paulista), Bernard (78 Scarpa) - Rony (106 Saravia), Hulk, Dudu (94 Biel).

Żółte kartki: Izquierdoz - Hulk, Franco.

