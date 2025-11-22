Copa Sudamericana dla CA Lanus
Piłkarze argentyńskiego CA Lanus zdobyli Copa Sudamericana 2025! W finale pokonali brazylijskie Atletico Mineiro po serii rzutów karnych. Mecz rozegrano w paragwajskim Asuncion.
Na boisku od pierwszej minuty znalazło się kilka znanych postaci. W ekipie Lanus oglądaliśmy m.in. Eduardo Salvio, a w zespole z Brazylii grali choćby Bernard czy Hulk.
Oba kluby zdawały sobie sprawę z wagi spotkania. Dlatego od początku obserwowaliśmy uważną grę zarówno jednych, jak i drugich.
90 minut nie wystarczyło, więc piłkarze musieli rozegrać dogrywkę. W niej dwie szanse miał Biel, lecz nie zdołał ich wykorzystać. Zwycięzcę wyłoniła seria rzutów karnych. W niej lepszy okazał się Lanus, który wygrał 5:4. Decydującą jedenastkę zmarnował Vitor Hugo. Jego strzał zatrzymał Nahuel Losada.
Lanus po raz drugi sięgnął po Copa Sudamericana. Wcześniej zrobił to w 2013 roku. Przypomnijmy, że Copa Sudamericana powstała w 2002 roku i jest druga w hierarchii ważności po Copa Libertadores na kontynencie południowoamerykańskim.
29 listopada odbędzie się finał Copa Libertadores, w którym Palmeiras zmierzy się z Flamengo. Transmisja od 21.50 w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go.
Lanus - Atletico Mineiro 0:0, 5:4 rz.k.
Rzuty karne:
0:0 - Bou nie trafił
0:0 - Hulk nie trafił
1:0 - Izquierdoz
1:1 - Scarpa
2:1 - Marcich
2:2 - Igor Gomes
3:2 - Aquino
3:2 - Biel nie trafił
3:2 - Acosta nie trafił
3:3 - Everson
4:3 - Cardozo
4:4 - Alexsander
5:4 - Watson
5:4 - Hugo nie trafił
Lanus: Losada - Perez, Izquerdoz, Canale Dominguez, Marcich - Medina (119 Acosta), Cardozo - Salvio (94 Watson), Marcelino Moreno (103 Ramirez), Carrera (82 Aquino) - Castillo (94 Bou).
Atletico Mineiro: Everson - Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Alonso - Franco (87 Alexsander), Igor Gomes, Guilherme Arana (87 Paulista), Bernard (78 Scarpa) - Rony (106 Saravia), Hulk, Dudu (94 Biel).
Żółte kartki: Izquierdoz - Hulk, Franco.Przejdź na Polsatsport.pl