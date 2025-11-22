Dramat Polki! Upadek pozbawił ją awansu

Topolska bardzo dobrze rozpoczęła ten wyścig. Przez chwilę, dzięki umiejętnej i taktycznej jeździe, była na drugim miejscu. Gdy spadła na trzecią lokatę, cały czas była w kontakcie z czołówką, ale wtedy jeden, indywidualny błąd sprawił, że zapoznała się z taflą.

Bolesny upadek na szczęście nie przyniósł problemów zdrowotnych, ale pozbawił szans Topolskiej na awans do półfinału. Powtórki telewizyjne pokazały osunięcie się prawej płozy łyżwy po wyjściu z łuku.

Gdańsk zalicza się do tegorocznego kalendarza cyklu World Tour, którego dwie pierwsze rundy odbyły się w Montrealu. Tam Topolska jako jedyna zawodniczka z naszego kraju awansowała do finału A na dystansie 1500 metrów. Ostatecznie została skalsyfikowana na piątej lokacie. Ostatni turniej odbędzie się w Dordrecht. Wówczas poznamy nazwiska łyżwiarek oraz łyżwiarzy, którzy otrzymają przepustki na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie.

