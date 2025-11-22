Finał Copa Sudamericana: CA Lanus - Atletico Mineiro. Relacja live i wynik na żywo

Copa Sudamericana to rozgrywki, która powstały w 2002 roku i są drugie w hierarchii ważności po Copa Libertadores na kontynencie południowoamerykańskim.

W finale 2025 roku argentyński CA Lanus rywalizuje z brazylijskim Atletico Mineiro. Ci pierwsi wygrali już te rozgrywki w 2013 roku.

Lanus w drodze do finału wyeliminował argentyński Central Cordoba, brazylijskie Fluminense oraz chilijski Universidad de Chile. Wcześniej w fazie grupowej odniósł trzy zwycięstwa i zanotował trzy remisy. Z kolei Atletico zajęło drugie miejsce w grupie, przez co musiało rywalizować w rundzie play-off, w której pokonało kolumbijskie Atletico Bucaramanga. Następnie udało się zwyciężyć argentyńskie Godoy Cruz, boliwijskie Bolivar oraz ekwadorskie Independiente.

Gospodarzem tegorocznego finału jest Estadio Defensores del Chaco w paragwajskim Asuncion.

Relacja live i wynik na żywo meczu CA Lanus - Altetico Mineiro na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport