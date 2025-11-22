Piłkarze argentyńskiego Lanus przebrnęli przez fazę grupową bez porażki, wygrywając trzy spotkania i trzy remisując. Po zajęciu pierwszego miejscu w grupie awansowali bezpośrednio do 1/8 finału, w której ograli argentyński Central Cordoba (po rzutach karnych). Następnie pokonali brazylijskie Fluminense (2:1 w dwumeczu) oraz chilijskie Universidad de Chile (3:2).

Z kolei Atletico Mineiro zajęło drugie miejsce w fazie grupowej, ustępując peruwiańskiemu Cienciano. Tym samym Brazlijczycy musieli grać w fazie play off. Zmierzyli się w niej z kolumbijskim Atletico Bucaramanga i wygrali po serii rzutów karnych. W kolejnych rundach eliminowali argentyńskiego Godoy Cruz (3:1 w dwumeczu), boliwijskie Bolivar (3:2) oraz ekwadorskie Independiente del Valle (4:2).



Finałowe spotkanie odbędzie się w paragwajskim Asuncion na Estadio Defensores del Chaco.

Copa Sudamericana to rozgrywki klubowe w Ameryce Południowej utworzone w 2002 roku z połączenia dwóch innych pucharów: Copa Mercosur i Copa Merconorte. Obecnie jest to drugi pod względem rangi puchar w Ameryce Południowej, po Copa Libertadores.



Lanus ma już na koncie jeden triumf w Copa Sudamericana (2013 rok). Z kolei Atletico Mineiro może wygrać te rozgrywki po raz pierwszy.

Finał Copa Sudamericana: CA Lanus - Atletico Mineiro. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu CA Lanus - Atletico Mineiro w sobotę 22 listopada od 20:50 w Polsacie Sport Extra 1 i online w Polsat Box Go.

PAP