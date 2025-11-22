Gala UFC: Tsarukyan - Hooker. Bujło - Freeman. Wyniki na żywo live online
Czas na galę UFC w Dosze! W walce wieczoru Arman Tsarukyan zmierzy się z Danem Hookerem. W największej organizacji MMA na świecie zadebiutuje za to reprezentant Polski Marek Bujło, którzy skrzyżuje rękawice z Denzelem Freemanem. Oto wyniki na żywo live online z gali UFC.
70.3 kg.: Arman Tsarukyan (22-3) vs Dan Hooker (24-12)
77.1 kg.: Belal Muhammad (24-4) vs Ian Machado Garry (16-1)
93 kg.: Volkan Oezdemir (20-8) vs Alonzo Menifield (17-5-1)
77.1 kg.: Jack Hermansson (24-9) vs Myktybek Orolbai (14-2-1)
120.2 kg.: Waldo Cortes-Acosta (15-2) vs Shamil Gaziev (14-1)
56.7 kg.: Alex Perez (25-9) vs Asu Almabayev (22-3)
65.8 kg.: Luke Riley (11-0) vs Bogdan Grad (15-3)
93 kg.: Abdul Rakhman Yakhyaev (7-0) vs Raffael Cerqueira (11-3)
56.7 kg.: Kyoji Horiguchi (34-5) vs Tagir Ulanbekov (17-2)
61.2 kg.: Bekzat Almakhan (12-2) vs Aleksandre Topuria (6-1)
83.9 kg.: Ismail Naurdiev (25-8) pokonał Ryana Lodera (7-3) przez KO w pierwszej rundzie
70.3 kg.: Nurullo Aliev (11-0) pokonał Shaqueme'a Rocka (12-2-1) jednogłośną decyzją sędziów (3x 30:27)
120.2 kg.: Denzel Freeman (7-1) pokonał Marka Bujłę (6-1) jednogłośną decyzją sędziów (2x 29:28, 30:27)
Transmisja gali od 16:00 w Polsacie Sport Premium 1, Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go. Od 19:00 będziemy w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl