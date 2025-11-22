Gala UFC: Tsarukyan - Hooker. Bujło - Freeman. Wyniki na żywo live online

Czas na galę UFC w Dosze! W walce wieczoru Arman Tsarukyan zmierzy się z Danem Hookerem. W największej organizacji MMA na świecie zadebiutuje za to reprezentant Polski Marek Bujło, którzy skrzyżuje rękawice z Denzelem Freemanem. Oto wyniki na żywo live online z gali UFC.