Gol Polaka nie pomógł. FC Koeln z porażką w Bundeslidze

Kamiński trafił do siatki już w piątej minucie gry i zapewnił beniaminkowi prowadzenie. Początkowo 23-latek nie cieszył się z gola, bo sędzia odgwizdał spalonego. Dopiero po interwencji VAR i analizie sytuacji arbiter zaliczył precyzyjne trafienie z 15 metrów.

Wyżej notowani goście jednak jeszcze w pierwszej połowie zdobyli dwa gole, a od 63. minucie stadionowy zegar pokazywał już wynik 1:4, gdy dwie bramki w krótkim czasie uzyskał Jonathan Burkardt i z ośmioma w klasyfikacji strzelców ustępuje jedynie Harry’emu Kane’owi z Bayernu Monachium. Anglik ma 14 goli.

Miejscowi w końcówce uzyskali dwa gole, ale do remisu nie zdołali doprowadzić i przegrali trzecie z ostatnich czterech spotkań.

Drużyna z Kolonii z 14 punktami jest dziewiąta w tabeli, a występujący też w Lidze Mistrzów Eintracht zgromadził 20, co daje mu szóstą lokatę.

Liderem jest Bayern - 31 pkt. Niepokonani monachijczycy w sobotę pokonali SC Freiburg 6:2, choć w 17. minucie przegrywali 0:2.

KP, PAP