Przed nami ciekawe spotkanie Imoco Volley Conegliano, w którym mistrzynie Włoch zmierzą się z Bisonte Firenze. Stawką jak zwykle są punkty w tabeli konkurencyjnej ligi, ale z pewnością czeka nas sporo emocji.

Imoco nie przegrało jeszcze ani jednego spotkania w tym sezonie poza Superpucharem Włoch. W lidze żaden zespół nie zdołał znaleźć remedium na świetnie grający zespół, choć blisko tej sztuki były siatkarki UYBA Busto Arsizio. W ostatniej kolejce przegrały dopiero po tie-breaku.



Nieco gorzej prezentuje się bilans Bisonte. Siatkarki z Florencji przegrały dwa ostatnie spotkania z Vero Volley i UYBA Busto Arsizio zajmując aktualnie siódme miejsce w tabeli. Z pewnością klub z Toskanii będzie chciał awansować do play-offów, a potencjalna niespodzianka w starciu z Conegliano tylko mogłaby w tym pomóc.



Relacja live i wynik na żywo meczu Imoco Volley Conegliano - Bisonte Firenze od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport