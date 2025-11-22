Wyrównane siatkarskie starcie w Jastrzębiu-Zdroju! Gospodarze pokonali ekipę beniaminka

Walka punkt za punkt - tak w telegraficznym skrócie można opisać rywalizację obu zespołów w premierowej odsłonie. Taka sytuacja zaowocowała ciekawą końcówką - po błędzie jastrzębian goście odskoczyli na dwa oczka (20:22), gospodarze wyrównali (22:22), ale po punktowym bloku przyjezdni wywalczyli piłkę setową (22:24). Amirhossein Esfandiar skutecznym atakiem przesądził o wygranej ChKS (23:25).

W drugiej odsłonie obie ekipy punktowały seriami - trzy akcje dla ChKS (2:4), cztery dla gospodarzy (6:4), później cztery dla gości (9:11), trzy dla jastrzębian (12:11). W końcówce minimalną przewagę mieli siatkarze Jastrzębskiego Węga, w ekipie gospodarzy dobrą zmianę dali Joshua Tuaniga i Adam Lorenc, który wywalczył piłkę setową (24:22). Goście popełnili w tej partii zbyt dużo błędów - w ostatniej akcji seta przestrzelili zagrywkę (25:23).

Po wyrównanym początku trzeciej partii, w środkowej części seta przewagę uzyskała drużyna z Jastrzębia-Zdroju (11:8). Goście trzymali kontakt, a w pewnym momencie odwrócili wynik - po błędzie jastrzębian było 18:19, a po ataku Remigiusza Kapicy 20:22. Ekipa z Chełma w końcówce nie wykorzystała swoich szans, a skuteczniejsi byli jastrzębianie. Łukasz Usowicz atakiem ze środka wywalczył piłkę setową, a chwilę później punktowy blok zamknął tę część meczu (25:23).

Czwarty set toczył się przy przewadze gospodarzy (6:3, 11:8). Goście nie rezygnowali, do pewnego momentu toczyli wyrównaną rywalizację z wyżej notowanym przeciwnikiem. Tym razem jednak w końcówce dominowali jastrzębianie. Pewnie punktowali, przybliżając się do zwycięstwa za pełną pulę. Skuteczny atak Adama Lorenca dał piłkę meczową, a punktowy blok zakończył to spotkanie (25:18).

Skrót meczu Jastrzębski Węgiel - ChKS:

Najwięcej punktów: Adam Lorenc (18), Miran Kujundzić (16), Michał Gierżot (10) – JSW; Amirhossein Esfandiar (21), Remigiusz Kapica (17), Tomasz Piotrowski (13) – ChKS. W statystykach największa różnica w błędach własnych, których goście popełnili aż 30 (przy 20 jastrzębian). MVP: Adam Lorenc (15/29 = 52% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).

JSW Jastrzębski Węgiel – InPost ChKS Chełm 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 25:18)

JSW: Jordan Zaleszczyk, Benjamin Toniutti, Miran Kujundzić, Łukasz Usowicz, Łukasz Kaczmarek, Michał Gierżot – Adrian Staszewski (libero) oraz Adam Lorenc, Maksymilian Granieczny (libero), Mateusz Kufka, Jakub Jurczyk, Joshua Tuaniga. Trener: Andrzej Kowal.

ChKS: Jay Blankenau, Amirhossein Esfandiar, Mariusz Marcyniak, Remigiusz Kapica, Tomasz Piotrowski, Jakub Turski – Kazuma Sonae (libero) oraz Daniel Ostaszewski (libero), Rune Fasteland, Jędrzej Goss, Paweł Rusin. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI