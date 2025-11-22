JSW Jastrzębski Węgiel potwierdził złe informacje! Duże problemy w zespole

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla nie mają za sobą najlepszego początku sezonu. Ponieśli już trzy porażki: z PGE Projektem Warszawa, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i Bogdanką LUK Lublin. Z tego powodu już sporo tracą do liderów PlusLigi, a sezon tak naprawdę dopiero się rozkręca.

Nie tylko dyspozycja na początku sezonu jest dla jastrzębian kłopotem. W trakcie spotkania z ekipą mistrzów Polski ból w kolanie poczuł Nicolas Szerszeń. Przyjmujący zszedł z boiska po drugim secie. W tym spotkaniu nie wystąpił również będący w świetnej formie Anton Brehme. Środkowy również ma problemy z kolanem.

Na kilka dni po meczu JSW - Bogdanka potwierdził się przykry scenariusz. JSW Jastrzębski Węgiel wydał komunikat, w którym poinformował, że kontuzjowanych zawodników czeka przerwa w grze.

"Informujemy, że Nicolas Szerszeń i Anton Brehme z powodu urazów kolana w najbliższym czasie będą wyłączeni z gry. W obu przypadkach wdrożone zostało leczenie, które wymaga przerwy w treningach. Panowie, trzymamy kciuki za możliwie najszybszy powrót do zdrowia" - napisano w oświadczeniu klubu.

KP, Polsat Sport