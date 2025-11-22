Kiedy ŁKS Commercecon Łódź gra w Lidze Mistrzyń siatkarek? Terminarz, daty i godziny meczów

ŁKS Commercecon Łódź zagra w grupie D Ligi Mistrzyń w sezonie 2025/2026. Wicemistrzynie Polski w tej fazie rozgrywek zagrają z drużynami Dresdner SC (Niemcy), Zeren SK (Turcja) oraz A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (Włochy).

Łódzkie Wiewióry zmagania w LM zaczną 25 listopada domowym meczem z Dresdner SC. W kolejnym spotkaniu zagrają w Turcji, a w trzeciej kolejce podejmą broniącą trofeum włoską ekipę A. Carraro Prosecco Doc Conegliano.

Rundę rewanżową rozpoczną łodzianki we własnej hali, gdzie zmierzą się z Zeren SK. Na zakończenie zmagań w fazie grupowej czekają je dwa wyjazdy - najpierw do Niemiec, a następnie do Italii.

Siatkarki ŁKS zadebiutowały w Lidze Mistrzyń w sezonie 2018/19. Zakończyły wówczas zmagania na fazie grupowej. Kolejne edycje również kończyły się dla łodzianek na rywalizacji w grupie (2020, 2021). W sezonie 2022/23 wyszły z grupy i odpadły w pierwszej rundzie play-off. Sezon 2023/24 przyniósł historyczny awans do ćwierćfinału. W minionym sezonie ŁKS rywalizował w Pucharze CEV, w którym został wyeliminowany w 1/8 finału przez włoską drużynę Igor Gorgonzola Novara.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzyń wystartuje dwadzieścia zespołów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty. Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Mecze siatkarek ŁKS Commercecon Łódź w Lidze Mistrzyń 2025/2026:

2025-11-25: ŁKS Commercecon Łódź – Dresdner SC (wtorek, godzina 20.30)

2025-12-03: Zeren SK – ŁKS Commercecon Łódź (środa, godzina 16.00)

2026-01-07: ŁKS Commercecon Łódź – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (środa, godzina 18.00)

2026-01-14: ŁKS Commercecon Łódź – Zeren SK (środa, godzina 20.30)

2026-01-28: Dresdner SC – ŁKS Commercecon Łódź (środa, godzina 19.00)

2026-02-04: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – ŁKS Commercecon Łódź (środa, godzina 20.30).

ŁKS Commercecon Łódź – skład na sezon 2025/2026:

rozgrywające: Angelika Gajer, Wiktoria Kowalczyk

przyjmujące: Regiane Bidias, Mariana Brambilla, Thana Fayad, Daria Szczyrba

atakujące: Daniela Cechetto, Anastazja Hryshchuk

środkowe: Katarzyna Nowak, Anna Obiała, Sonia Stefanik

libero: Anna Pawłowska.

Trener: Adrian Chyliński.