Łyżwiarstwo figurowe. Finlandia Trophy. Gdzie obejrzeć? Stream online

Finlandia Trophy to szóste w kalendarzu rozgrywki zaliczane do Grand Prix. Wszystko zaczęło się w połowie października we francuskim Angers. Z kolei pod koniec tego samego miesiąca najlepsi łyżwiarze figurowi na świecie spotkali się w chińskim Chongqing, natomiast na przełomie października i listopada gospodarzem było kanadyjskie Saskatoon.

Czwarta runda odbyła się w dniach 7-9 listopada w japońskiej Kadomie oraz Osace, a przedostatnia runda została zaplanowana na 14-16 listopada w amerykańskim Lake Placid. Tym razem areną zmagań są Helsinki. Zwieńczeniem sezonu będzie finałowa impreza Grand Prix w dniach 5-8 grudnia w japońskiej Nagoi. Wystąpi w niej sześciu najlepszych łyżwiarzy w poszczególnych konkurencjach, którzy zgromadzili najwięcej punktów za wcześniejsze zmagania.

Zawody toczą się w czterech konkurencjach: indywidualne panów, pań, pary sportowe oraz pary taneczne.

Od godz. 16:30 na Polsatsport.pl pokażemy zmagania indywidualne kobiet.

Polsat Sport