Messi i Ronaldo mogą tylko pomarzyć! Te piłkarskie rekordy są poza zasięgiem

Gol głową z ponad połowy boiska

Zdecydowana większość goli strzelanych głową pada z bezpośredniej bliskości bramki po dośrodkowaniach z bocznej strefy boiska. Rekordzista jednak dokonał czegoś zupełnie niespodziewanego. Piłka po jego strzale głową pokonała aż 57,3 metra i wpadła do bramki.



Dokonał tego Jone Samuelsen w meczu ligi norweskiej Odd Grenland-Tromso rozgrywanym w 2011 roku. Wówczas po wybiciu piłki zdecydował się na bezpośrednie uderzenie głową, będąc jeszcze na własnej połowie. Nieoczekiwanie piłka zatrzepotała w siatce.

Najskuteczniejszy bramkarz w historii

Historie o bramkostrzelnych bramkarzach rozbudzają wyobraźnię kibiców. Wielu z nich doskonale pamięta m.in. popisy Hans-Joerga Butta, który na przełomie XX i XXI wieku stał się prawdziwą legendą Bundesligi. Bramkarz ten znany był ze skutecznego wykonywania rzutów karnych. W trakcie swojej kariery w Bundeslidze uzbierał 26 goli. Nie jest jednak rekordzistą. Najlepszy okazuje się Brazylijczyk Rogerio Ceni, który w trakcie kariery uzbierał 131 goli w oficjalnych meczach.

Najwyższy wynik w historii eliminacji do Mistrzostw Świata

Rekordowy wynik w meczu eliminacji Mistrzostw Świata padł w 2001 roku. Australia wygrała u siebie aż 31:0 z Samoa, nie pozostawiając rywalom żadnych złudzeń. Prawdziwy popis dał Archie Thompson, który ustrzelił 13 goli.



Australijczycy mieli jednak nieco ułatwione zadanie, ponieważ na mecz ten przyjechali głównie zawodnicy z kadry U-20 z Samoa, stawiający pierwsze kroki w futbolu międzynarodowym. Mimo wysokiego zwycięstwa zespół z Australii nie wywalczył awansu na mundial w 2002 roku.

Absolutna dominacja na krajowym podwórku

W latach 1985-1989 w lidze rumuńskiej liczyła się tylko Steaua Bukareszt. Klub ten zapracował sobie na przydomek “pancerny”. Wszystko za sprawą kapitalnej serii 119. występów z rzędu bez porażki w lidze oraz Pucharze Rumunii. W tamtym okresie Steaua zgarniała wszystkie możliwe trofea na lokalnym podwórku. O takiej serii współcześni zawodnicy pokroju Leo Messie, Cristiano Ronaldo czy Roberta Lewandowskiego mogą tylko pomarzyć.

