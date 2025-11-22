Niespodziewane rozstrzygnięcie w NHL

Sporą niespodzianką zakończyło się piątkowe spotkanie w hokejowej lidze NHL, w którym Buffalo Sabres niespodziewanie pokonali u siebie 9:3 wyżej notowany zespół Chicago Blackhawks.

Dla gospodarzy bramki w odstępie ośmiu sekund w drugiej tercji strzelili Ryan McLeod i Mattias Samuelsson. Były to dwa najszybsze gole Sabres, od czasu gdy Cody Hodgson i Nathan Gerbe zdobyli je w odstępie sześciu sekund 19 kwietnia 2013 roku w wygranym 8:4 meczu z New York Rangers.

Na listę strzelców w ekipie gospodarzy wpisali się także: dwukrotnie Josh Doan, a po jednym trafieniu mieli Jason Zucker, Bowen Byram, Jack Quinn, Tage Thompson i Jacob Bryson. Alex Tuch zaliczył cztery asysty dla Sabres, którzy przegrali sześć z ośmiu poprzednich meczów.

W innym spotkaniu Boston Bruins pokonali na wyjeździe 2:1 po dogrywce Los Angeles Kings. Zwycięską bramkę zdobył w 2.27 min dodatkowego czasu Morgan Geekie, był to jego drugi gol w tym meczu. Geekie, który zanotował swój drugi z rzędu występ z kilkoma golami, aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w NHL z 16 golami w tym sezonie. Współliderem jest środkowy Colorado Avalanche Nathan MacKinnon, który również ma na koncie 16 bramek. Kings przegrali w tym sezonie już trzy mecze z rzędu, zwyciężyli u siebie tylko raz.

Ciężko wywalczony sukces odniosła w meczu wyjazdowym ekipa Carolina Hurricanes, pokonując 4:3 Winnipeg Jets. Dwa gole dla zwycięzców uzyskał Jordan Staal, po jednym Seth Jarvis i Andrei Svechnikov, a Sebastian Aho zaliczył dwie asysty. Dla gospodarzy dwie bramki zdobył Gabriel Vilardi i jedną Josh Morrissey. Po porażce nastroje w ekipie jeszcze bardziej pogorszyła informacja, że bramkarz Connor Hellebuyck z powodu operacji kolana nie będzie zdolny do gry przez najbliższe sześć tygodni.

